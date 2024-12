- Volim ovu staru tehniku bustovanja vune. Za mene je to jako lako, iako bi možda nekom drugom bilo teško, moram da kažem da meni to zaista ide od ruke. Što bi se reklo, imam talenta. To mene smiruje i opušta, zaista to radim iz velike ljubavi i mislim da se to na mojim delima vidi, kaže za RINU Jelena.