“Negde smo 18 ha uspeli da trujemo pre ovih kiša. Ali ćemo sada proći sve parcele, i one što su potrovane, i one što nisu. Da vidimo kakvo je stanje, da li se i dalje pojavljuju”, navodi Slobodan Ilić, iz Majura kod Šapca. Kaže da je šteta više nego velika. “Ima mesta gde su se okupljali gde su napravli čitave bankine, to ćemo na proleće morati drljačom da pređemo kako bi se moglo to kositi. Najveće je zlo što seku dole korenov sistem, gde god odseku korenov sistem, ona se osuši”, navodi on.