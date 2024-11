"Insistirao sam da kupim motor, a tata je to uslovio time da dođem u radnju da izučim zanat. Tako je počelo" , ističe ovaj talentovani Novosađanin i dodaje da poslednjih desetak godina živi u Novom Sadu.

Aleksandar Bračer kaže da za skuplje cipele u Srbiji nije čuo objasnivši da mu je od same ideje, preko testiranja štikli od karbona sa porcelanskim cvetovima do finalnog proizvoda sa pozlaćenim đonovima trebalo oko pet godina.

Može li Srbija da se ponosi skupljim parom cipela, Aleksandar kaže da on lično nije čuo da postoje skuplje.

"Po samoj kompleksnosti modela i materijala koji se koriste u izradi njegove cipele su jedinstvene ne samo kod nas nego i u svetu. Proizvodnja je izuzetno skupa. I kutija za transport je napravljena od karbona, a sve to spakovano u veliki drveni kofer. Izrada košta više hiljada evra", objašnjava ovaj talentovani mladi čovek.

"Niti vozim dobra kola, niti sam kupio stan, a sve sam to mogao sebi da priuštim, umesto tih cipela. Ali, one su mi bile velika želja", prenosi nam Bračer svoju muku i ujedno i strast. Na samu pomisao da ga u Srbiji doživljavaju kao novog Manolo Blanika ili Kristijana Lobutena, Barčer kaže da to ostavlja ljudima koji se razumeju u cipele i koji mogu da procene da li može da se poredi sa njima.