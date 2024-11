Beograđani Ana i Borisav Marković odlučili da pokrenu jedinstven biznis u Srbiji – organizovanje i iznajmljivanje kampera za turističke ture

Slušaj vest

Želja da promene svakodnevicu, život u napetom gradskom ritmu, želja da provode mnogo više vremena u prirodi, mirno i opušteno, krčkala se godinama, pre nego što su Beograđani Ana i Borisav Marković odlučili da pokrenu jedinstven biznis u Srbiji – organizovanje i iznajmljivanje kampera za turističke ture.

Do 2019. godine imali su poslove za stalno u velikim sistemima. Ana je prva dala otkaz u stranoj kompaniji gde je dve godine radila u sektoru planiranja sa svojom diplomom FON-a, a zatim i Borisav u Ministarstvu unutrašnjih poslova gde je radio nakon završene Kriminalističko-policijske akademije. Ubrzo su osnovali preduzeće “Urban Nomad”.

Na putovanje sa Gotivanom, Pustolovanom, Krševanom i Buntovanom

Kako kažu, iako se kosila sa mnogim preduzetničkim savetima i procenama, nisu odustajali od svoje ideje, pa danas žive od posla u kom uživaju.

– Bili smo nezadovoljni manjkom slobode, zbog tempa koji su nam nametali naši poslovi. Dok je Ana na jadranskom primorju radila kao vodič kajak tura za vreme letnje sezone, prodao sam naš tadašnji auto “Fiat Punto” za 3.000 evra i kupio kombi “VW T4” 1998. godište. Nabavio sam i osnovnu opremu za kampovanje, pa sam se zaputio na more da je iznenadim. Prva avantura kamperom bila je po Balkanu. Od Zadra, preko Trebinja, Mostara do Boke Kotorske, Durmitora i Tare. To je bio početak naše priče sa kamperima – govori Borisav i dodaje da su zavoleli ovaj način putovanja, pa su rešili da ga ponude i drugima.

– Sa kumovima smo razradili ideju koja je prerasla u biznis plan. Prva sezona rente Urban Nomad otvorena je u maju 2021. godine i u ponudi smo imali dva kampera, kažu Ana i Borisav i dodaju da su ove godine rentali sedam vozila, a za sledeću je u planu između 15 i 20.

Priču i proširuju, pa uvode nova vozila, po principu podzakupa, poput platforme “Airbnb”. Tako da svi koji imaju kamper i žele da ga daju pod zakup, mogu da budu deo njihove ponude. Kuće na točkovima imaju i prigodna, duhovita imena poput GotiVAN, PustoloVAN, KršeVAN, BuntoVAN…

Instagram/urbannomad_rs

Kamperi za putovanja, proslave i rad od kuće, odnosno odakle želite

Borisav kaže da trenutno nude kampere za putovanje i “on-line” rad sa preuzimanjem vozila u Beogradu i pravom putovanja po čitavoj Evropi.

– Naša vozila se iznajmljuju i za proslave, svadbe, kada mladi žele da se fotografišu u “old-school” kamperu ili da idu na izlet u prirodu da proslave rođendan. Takođe, kod nas kampere iznajmljuju i firme za fotografisanja i snimanja kao i za promotivne kampanje – dodaje on.

Jedno od vozila, Krševan, ima u ponudi kao dodatnu opremu satelitski internet. Tako da iz kampera može da se radi sa najdalje livade, udiše najsvežiji vazduh, sluša pesmu ptica.

- Kada je u pitanju renta radi putovanja, deo naše usluge je i savetovanje za plan puta i odabir destinacija. Kada je neko početnik u kampovanju, savetima pomognemo bukvalno do te mere da kažemo šta od ličnih stvari treba poneti. Pošto smo jedini brend na tržištu Srbije koji se bavi putovanjem kamperima kao načinom života, mi sve vreme edukujemo naše goste – objašnjava Ana.

Cene najmakampera se kreću od 72 evra do 140 evra po danu, a najmanji broj dana za mini kampere je tri dana, dok je za velika vozila, minimum sedam dana. Najjeftinija opcija za dvoje je kampovanje uz Pustolovan tri dana za 216 evra. Sezona traje od maja do septembra, a u ostalim mesecima sve cene su za 30 odsto niže. Gosti često rentaju na 30 dana, pa dobiju još veće popuste. Cene za događaje, marketinške kampanje, fotografisanje i snimanje kreću od 250 evra po danu.

Instagram/urbannomad_rs

- Naš cilj je da više ljudi kampuje. Ne mora nužno ni kamperom, ni sa nama. Kao i u svakom poslu, na ovom tržištu ima mesta za sve kreativne i vredne mlade ljude i mi jedva čekamo da podelimo izazove sa još kolega – kažu naši sagovornici i dodaju da žele da pokažu svojim gostima bolje i lepše načine putovanja u divljim i ruralnim predelima i u manjim mestima.

Stranci i magija vožnje u rikverc

Naši sagovornici objašnjavaju da su im ciljna grupa uglavnom mladi između 25 i 45 godina koji žive u gradovima. Pre svega parovi i porodice sa decom. Svi koji žele da uspore brzi ritam koji nameće život u gradu. Dolaze nam stranci, naročito od ove sezone kada smo povećali ponudu kampera. Ove godine su oni bili najčešći gosti, najviše iz Rusije i Velike Britanije. Međutim imali smo goste iz Portugala, Francuske, Nemačke, Australije…

Kako kažu, ima raznih priča, a najčešće anegdote su vezane za vožnju u rikverc.

Instagram/urbannomad_rs

- Uglavnom stranci tvrde da voze auto sa manualnim menjačem, a onda se dogodi biser da auto neće da krene, pa kad dođem i izvedem magiju vožnje u rikverc, bude im smešno. Generalan utisak je da gosti iz inostranstva nisu preterano snalažljivi kao naši ljudi, pa mnogo češće upadaju u neke muke i nevolje. Najčešće mi to sve rešavamo putem telefona i to je jedan od najvažnijih segmenata naše usluge, a to je 24/7 podrška tokom putovanja – priča Borisav.

Početno novčano ulaganje u preduzeće “Urban Nomad” je bilo 30.000 evra koji su investirani u kupovinu kombija i njihovo preuređivanje u kampere, zatim u sajt, instagram, pravno administrativno rešenje i drugo.

- Suštinski Urban Nomad je porodična firma. To znači da ćemo širiti Urban Nomad porodicu onda kada to bude “organski” moguće. Od početka razmišljamo dugoročno, što je sporiji put, ali sama reč kaže, pucamo na dug vek i u to verujemo. Od sledeće godine imamo u najavi od 15 do 20 kampera na našem sajtu i otvaranje novih lokacija za rentu.

Omiljene destinacije

Kako Ana i Borisav kažu, kamperi se najčešće koriste prilikom letnjeg odmora i odlaska na more. Njihova omiljena avantura za letovanje je Grčka, a u Srbiji Nacionalni park Đerdap.

Instagram/urbannomad_rs

– Ceo region Južnog podunavlja je divlji i neistražen i savršen za avanturiste. Jedan od najlepših kampova uz Dunav je i kamp St. Mokranjac kod Negotina koji tokom sezone posete mnogi naši gosti, a i mi smo tamo vrlo često. Od ove godine ćemo biti i mnogo češće jer i sami širimo priču sa kamperima u tom kraju. Zapravo kroz projekat Ministarstva za brigu o selu smo dobili novac za kupovinu kuće u selu Vratna, gde selimo centralu iz Beograda i otvaramo kamp u narednim godinama. Imaćemo ponudu rente samo za obilaske lokalnih atrakcija koja će biti i povoljnija i jednostavnija, a i dalje prava kamperska avantura.

Većina gostiju Urban Nomada dolazi zbog odmora, a vraćaju se zadovoljni i puni energije. Ima i onih koji dolaze zbog posla i to sve više. Za vikend kampovanje od tri dana, najčešće biraju Frušku Goru, Deliblatsku peščaru i Divčibare. Na duže, vole da odu na Taru, ali se uglavnom vraćaju iscrpljeni, jer je ova planina divlja i nepristupačna. Prema mišljenu naših sagovornika glavne lokacije za kampovanje u Srbiji su Dunavska ruta do Negotina, slede Stara Planina sa pirotske strane, Ovčar-Kablar, Stara Srbija: – Kraljevo – Novi Pazar, Ruta Transromanika i Šumadija: Rudnik – Borački krš – Gornji Milanovac – Divčibare.

– Na ovim lokacijama je bezbroj atrakcija, veliki broj seoskih turističkih domaćinstava, kulturno, istorijsko i prirodno bogatstvo, domaći proizvodi i besplatan parking za kampere. Raj na zemlji – poručuju Ana i Borisav.