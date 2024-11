- To što će sin da radi, tj on uveliko radi, je za mene odlična stvar i jako mi je drago zbog toga. Najbolje je učiti od bliskog svog srodnika, od svog oca na primer, jer tu nema nikakvih tajni, nikakvih prepereka da sve što ja znam, da mu prenesem u nadi da će on to da podigne na još viši nivo - ističe Bojan Babić.