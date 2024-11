"Za ljude koji su se preselili u Ljubljanu, kako živite, je l' vam bilo teško da nađete posao, kako ste se uklopili? Čitao sam mnogo na ovu temu, ljudi se žale da su stanarine poskupele kao i svuda u svetu, ali me zanima da li ste uspeli da se snađete tamo a da niste u IT svetu.

" Moj dobar prijatelj je Slovenac koji živi u Mariboru i ima platu 1.550 evra. Radi godinama u jednoj mašinskoj fabrici . On kaže da kad ne bi imao još jedan izvor prihoda (kući ima bager i traktor pa radi privatno ljudima po njivama i poslove oko kopanja, dvorišta itd) da bi mu na kraju meseca ostala sića. Plus što ne živi sam već izdržava i porodicu. Kad hoću da ga utešim kažem mu da je moja plata 700 evra. Mislim nije za utehu ali ajde. Za Ljubljanu sam čuo da je skupa, ali kao da je Beograd nešto jeftiniji", napisao je jedan Srbin.

"Vidim da su se komentari bacili na kukanje, pa ću probati ukratko svoj primer da dam: Električar sam po zanimanju (srednja škola), u Sloveniji sam skoro 6 godina. Zarada mi varira od 1.700 evra do 2.200 evra (plaćen sam po satu). Radim oko 200 h za mesec (zavisi od projekta do projekta). Imam dete ovde, žena mi je još na porodiljskom i živimo lepo od moje plate. Ne bahatim se sa kupovinom, ali se i ne stiskam kad idem da kupujem osnovne namirnice. Meni je ovde top. Nije bilo slučaja da nemam para, da moram da se mučim da bih pregurao mesec. Jedini problem zadnjih godina je svetsko ekonomsko stanje i trenutna politička situacija u državi. Ali ajde, valjda će se i to regulisati. Jezik je veoma poželjno da znaš, jer to otvara mnogo više vrata i poslovnih prilika. Ljudi te drugačije gledaju kad se trudiš", otkrio je on.