- Neobična godina, ja sam berbu počeo 18. avgusta , radi se o pino noaru, on je rana sorta, i bilo je fantastično grožđe. I onda imam ovde na ovim zapercima to sekundarno grožđe koje ako je lepa sunčana jesen ono sazri. Obrali smo to je lepo bilo, to je već sredina oktobra, to je druga berba. Ja se pozdravim sa radnicima, završili smo vinogradarsku godinu, ’ajmo da častimo, da popijemo nešto. Međutim lepo vreme i dalje traje i onda polako opada lišće i pojavljuju se ponovo mali grozdovi, ili zaperak na zaperku koji je tad već u drugoj berbi bio poluzreo. Greh je da se to ne obere i mi smo rešili da to uradimo i završimo i taj deo berbe - kaže Kosta Botunjac, vinogradar iz Donjeg Zleginja.

- Evo ga zaperak, evo vidite taj grozd, to je to on se upravo stvorio na zaperku, ovde su bili oni osnovni tu smo ih brali, tu. To je primarna berba, primarna količina grožđa. Visok procenat šećera, kiselina, minerala sa istog čokota dobijam različito vino i ako neko hoće da kaže da je to prirodno vino, organsko to je. To grožđe nije ničim, ni onim što je dozvoljeno nije uopšte prskano. To je ono najbolje. E onda se ja angažujem i uradim to, ma čudesno kako to ostavimo, ali ostavimo mi nešto i pticama nije da pokupimo sve - navodi Kosta Botunjac, vinogradar iz Donjeg Zleginja.