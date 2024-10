- Radio sam prvo u Hrvatskoj, pa u Sarajevu, a zatim sam otvorio radnju u Sjenici. Toliko posla i dalje ima, da bi se moglo raditi 24 sata, sedam dana u nedelji. Dolaze naši ljudi koje žive u inostrantsvu i traže pite i mantije, to odavde nose kao suvenir i podsećenje na zavičaj. Traže 100, 200, 600 komada, pite savijače. One tako idu za Fracusku, Nemačku, sve do Amerike. A, mi to kad spakujemo to pita bude vruća sve do Amerike, kaže za RINU čuveni majstor Mesud.