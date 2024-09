- Kada smo shvatili da u gradu, što bi se reklo „životarimo“ i sastavljamo kraj sa krajem, suprug je rekao da bi bilo bolje da odemo na selo i počnemo se baviti poljoprivredom. Ja sam tu ideju prihvatila iako sam znala da je i na selu teško vreme . Ipak, malo po malo uspeli smo da razvijemo naš posao. Krenuli smo sa pet krava, posle sam ja od države dobila još četiri kao mlada žena poljoprivrednica i to nam je mnogo pomoglo. Sada ostavljamo našu žensku telad i tako konstantno uvećavamo broj grla na našoj farmi. Uspeli smo da izgradimo štale i objekte i da im pružimo sve potrebne uslove, započinje priču ova vredna žena za RINU.

- Svako jutro se ustaje u šest, to je nešto što se zaista mora, jer ako se bavite stočarstvom u tom smislu morate biti disciplinovani, jer to krave, uslovno rečeno zahtevaju. Da sve radite u određeno vreme. Nakon toga, kao i svaku ženu, čekaju me obaveze u kući i domaćinstvu. Popodne se uvek nađe malo vremena za odmor, a onda uveče opet muža krava i ostale obaveze, rekla je Jasmina.