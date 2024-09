Autolakirer Goran Srnić iz Mrčajevaca već godinama se bavi reparacijom starih automobila oldtajmera, što njemu nije osnovno zanimanje. U šali kaže da svaki prosečan automehaničar sa Balkana, „generalnu" na automobilu može da uradi s torbom alata, u po noći, ma gde da se zatekne. A razlog zašto srpski majstori imaju sve više posla u ovoj grani auto-industrije je što mašine bez elektronike poznaju u dušu. Polovnjaci stari 60 i više godina, kada prođu njegov tretman, na tržištu dosežu aukcijske vrednosti . Goran kaže da danas do perfekcije utegnuti fića „kontraš" vredi više od mercedesa.

Da bi fića proizveden šezdesetih zasijao u punom sjaju nekada je potrebno uložiti i do deset hiljada evra. Sa inostranim markama automobila te cifre su daleko veće, jer su originalni delovi retki i skupi, često majstorima stižu i sa drugih kontinenata. Cene oldtajmera su daleko više u inostranstvu, mada ima i domaćih zaljubljenika koji ne pitaju za cenu onda kada raritetnom vozilu žele da udahnu novi život.

- Postupak je dugotrajan i za naše uslove neverovatno skup, jer se do originalnih delova teško dolazi i sve ih je manje, zato im je cena visoka. Recimo za reparaciju svog ford taunusa iz 1968. branik i par sitnica u Kanadi sam platio toliko da sam za te pare ovde mogao da kupim pristojan polovan auto novijeg datuma. Kanađanin je tada sličnog forda, samo starijeg, prodavao za neverovatnih 700.000 dolara. Razlog za to je što na šasiji stoji serijski broj 00001, što govori da je prvi sišao sa trake. Zaljubljenici u oldtajmere ne pitaju za cenu i obično se odlučuju za kompletnu reperaciju koja ume da traje mesecima - priča Goran dodajući da je iz Mrčajevaca put Rusije nedavno otišao ford karera iz 1977, kompletno repariran čiju vrednost procenjuje i do 70.000 evra.