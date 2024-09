IZ STAJIĆEVOG SAČA MESO JE NAJSLAĐE: Ove Vranjance ceo jug poznaje, pola veka su u poslu nema pijace ni vašara na kojima nisu bili

Porodica Stajić u grnčarstvu je pola veka. Od svog oca zanat je nasledio sin Stanimir Stajić (50) iz Vranja. Uspeo je da sačuva porodičnu tradiciju.

- Ovaj zanat smo sačuvali sticajem okolnosti neplanirano. Otac se bavio grnčarstvom, ali je prerano otišao, preminuo je jednostavno bolest je bila jača. Ja sam hteo da krenem da doradim te neke stvari koje su ostale i evo ostao sam u tom poslu, već 21 godinu - započinje priču Stanimir.

Ističe da je u grnčarstvu ako se uzme u obzir i očev rad porodica Stajić iz Vranja pola veka:

- U ovom zanatu je najvažnije da čovek ima volju, želju i da radi ono što voli i što mu donosi neki izvor prihoda i obezbeđuje egzistenciju znači da može da se živi od toga. I može da se živi od toga, ali jako je težak, zahtevan i mukotrpan posao. Raditi grnčariju znači odreći se mnogo toga u životu, odreći se mnogih uživanja i odvojiti ceo dan od jutra do mraka da budeš uspešan da možeš da uradiš dovoljno od posla, da možeš da budeš konkurentan na tržištu - objašnjava Stanimir.

Ova porodica iz Vranja prodaje grnčarske proizvode širom Srbije - na pijaci, vašarima, manifestacijama, dok je proizvodnja smeštena u kući Stajića.

U pitanju je ručna izrada, kaže naš sagovornik i objašnjava sam proces proizvodnje.

- Grnčarija se pravi od zemlje određene vrste koja se kopa u prirodi, glina ilovača se melje priprema, kvasi se odvaja na komade i stavlja na grnčarski točak i tako se oblikuje posuda - navodi Stanimir.

NAJJEFTINIJE TAVČE

Mala posuda je najjeftiniji proizvod u grnčariji porodice Stajić takozvano tavče koje se koristi u domaćinstvu kod priprema slave i košta 250 dinara. Ostalo grnčarsko posuđe je od 250 do 2.500 dinara zavisno od veličine. Testije su od 600 do 700, veće od 900 do 1.000 dinara. Sač sa poklopcem koji se koristi za pripremu mesa posebno u restoranima je od 3.000, pa do 6.000 dinara u zavisnosti od veličine.