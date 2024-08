KOD EMININOG ŠTANDA SE SVI ZAUSTAVLJAJU: Miris njenog roštilja svakoga omami, ne zna se da li bolje pravi kobasice ili ćevape

Za Eminu Đorđević, jednog od ranijih pobednika na nadmetanju majstora roštilja, ove sedmice neće biti odmora, jer je popularni 'Leskovački voz' izašao iz stanice u ovom gradu i krenuo u susret posetiocima 34. 'Roštiljijade' koji su više nego radi da dobro pojedu i popiju, uz nezaboravan provod kakav samo ovaj tradicionalni festival može da ponudi.

Eminu je u poslu u jednom od 'vagon restorana' formiranih duž glavne gradske saobraćajnice sa kojih dolazi opojan miris rasnovrsnih specijaliteta sa roštilja mameći prve posetioce. Ako se po jutru dan poznaje, leskovački i ugostitelji iz drugih gradova Srbije imaće ove godine razloga za zadovoljstvo, jer je Emina jedva uspela da izdvoji malo slobodnog vremena kako bi podelila svoje prve utiske.

foto: Kurir televizija

- Ima posla preko glave. Ove godine smo super počeli, a videćemo kako ćemo da završimo. Nadamo se da će ovako biti i narednih dana – smeje se Emina dok od konobara prima novu narudžbinu sa bogatog menija.

Male, velike i gurmanske pljeskavice, ćevapi, uštipci, kobasica, bela i dimnjena vešalica, batak...Zanosni miris koji dolazi sa užarenih skara privlači veliki broj kupaca, dok su mesta u improvizovanim restoranima odavno popunjena.

Eminu morate stalno i iznova da tražite pogledom. Ona 'zuji' u, čini nam se, prilično haotičnom okruženju. Međutim, posle izvesnog vremena shvatamo da sve drži pod kontrolom, uz neizostavne šale na svoj, ali i na račun svojih kolega. Omiljena je među njima, ali i među mušterijama, jer ova žena ne skida osmeh sa lica. Kaže da su leskovačke roštiljdžije otkrile mnoge tajne pripreme svojih specijaliteta, ali da još uvek ima važnih detalja koje čuvaju samo za sebe.

foto: Profimedia

- Ne smemo baš sve ovako javno da vam kažemo. To čuvamo za sebe i mlađe kolege koji uče ovaj zanat. Prema njima smo nesebični, jer će oni da nastave tradiciju koju mi danas negujemo. Sve je u iskustvu – ponovo uz osmeh priča Emina i odlazi po 'dve velike gurmanske i četiri male', jer gost ne sme da čeka.

U svetsku prestonicu roštilja već su pristigli turisti sa svih strana. Tu su gosti iz mnogih gradova Srbije, a ugostitelji nam kažu da ima ljudi i iz Severne Makedonije, Rumunije, Bugarske, Slovenije i drugih zemalja. Oni, sa svojim domaćinima, tokom sedam dana trajanja ove manifestacije pojedu oko 50 tona mesa koje prođe kroz ruke veštih majstora roštilja naviknutih na dim ćumura.

- Vruće je. Nije lako, ali smo navikli na to. Kada se neki posao voli ništa ne može baš toliko da bude teško. Tu je i tradicija koju čuvamo i negujemo prenoseći je sa starijih na mlađe generacije. I to nam je važno, kao i sećanje na one pre nas – ističu roštiljdžije sa kojima smo razgovarali.

foto: Profimedia

Gastronomsku ponudu na 'Roštiljijadi' čine i drugi lokalni kulinarski specijaliteti, poput 'Leskovačke mućkalice' koji su, zahvaljujući svom jedinstvenom ukusu, dostigli svetsku slavu, a ugostitelji iz zapadne Srbije, su se pobrinuli i za to da ljubitelji prasećeg i jagnjećeg pečenja ne ostanu 'kratkih rukava'.

Neizostavni deo jedne od najvećih i najposećenijih turističkih manifestacija u zemlji su pravljenje najveće pljeskavice na svetu, kao i tradicionalna nadmetanja za titulu najboljeg majstora roštilja, a svoja znanja odmeriće i učenici ugostiteljskih škola.

biznis.kurir.rs/Novosti