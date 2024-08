NA OVOJ PIJACI NEMA ČEGA NEMA: Srbi odavde masovno poručuju proizvode i stižu im direktno na kućni prag, a ono što nude nema cenu!

Domaća dimljena slanina, mladi sir, sveže povrće i voće, čajevi, lenje pite, slavske pogače, pite, med, vunene čarape samo su neki od proizvoda bogate ponude onlajn "Ženske pijace". Svi koji na njoj naruče potrebne namirnice sve će lepo upakovano dobiti na kućnu adresu.

Na ovoj jedinstvenoj pijaci domaćice okupljene u Udruženju žena Kolubarskog okruga prodaju proizvode iz svoje bašte, ali i prerađevine od voća, povrća i mesa.

Pored toga na "Ženskoj pijaci" se mogu kupiti i različiti specijaliteti od brašna, domaći rezanci, salčići, štrudle, slavske pogače, kolači, kao i brašno različitih vrsta.

U ponudi su i začini i čajevi, a vredne dame spremaju i domaću zimnicu koju prodaju po porudžbini.

Mira Paunović, koja prodaje proizvode od kozjeg mleka kaže da je ova pijaca pokrenuta 2020. godine sa pojavom korone i da nije toliko zaživela koliko bi mogla.

foto: Damir Dervišagić

- Prodajem kozji sir, mleko i surutku i poručuje se poprilično ali još uvek se nije toliko proširilo koliko bi trebalo. Proizvode isproučujemo subotom na teritoriji Beograda, a ukoliko neko iz drugog grada poruči nešto od neke žene, prosledimo joj narudžbinu pa ona sama odluči da li će slati i na koji način. Slanje poštom nije najsigurnije jer se ne vodi toliko računa o paketima, pa bi mogle tegle da se polome. Kada bi neko garantovao da će paziti na te pakete to bi bila druga priča i mogli bi da isporučujemo proizvode po celoj Srbiji - kaže Mira Paunovoć.

DEO PONUDE SA ŽENSKE PIJACE PROIZVODI OD BRAŠNA Domaća svečana pogača 1.550 Bakin kolač 300 gr. 270 Domaći salčići 500 gr. 735 Lenja pita 500 gr. 470 Zamrznuta pita sa mesom (savijača) 660 Zamrznuta posna pita sa krompirom 660 Kiflice 1kg 850 Pečena štrudla sa makom 1kg 800 Kukuruzno belo brašno 1.kg 200 Princes krofne 10 kom. 840 Rezanci od domaćih jaja 200 gr. 200 Oblande sa smokvom i orasima 250 gr. 350 Vanilice sa džemom od kajsija 200gr 200 Domaći medenjaci 1kg 630 JAJA, MESO I PROIZVODI OD MESA Domaća kokošja jaja kom. 32-35 Jaja koka nosilja kom. 25 Ćureća jaja 1 kom 50 Domaća slanina 500gr. 800 Domaća kavurma 1kg 550 MED I PČELINJI PROIZVODI Bagremov med 1.260 Lipov med 1.05 Livadski med 1.100 Med borovi izdanci 1.kg 1.000 Med od maslačka 720 gr. 1.000 Propolis kapi 10ml 250 PROIZVODI OD MLEKA Kajmak 500gr. 750 Kozja surutka 1,5l 100 Mladi sir 1.kg 600 Mladi kozji sir 1.kg 1.200 POVRĆE I VOĆE Bundeva 3 kg 530 Krastavac 1kg. 130 Čeri paradajz 200 gr. 150 Paradajz 1kg 250 Crni luk 1 kg 190 Ljuta papričica 1kom. 25 Mladi crni luk, veza 85 Zelena salata kom 90 Šareni pasulj 1kg 580 Šljiva čačanka 1kg 120 Jabuke 1kg 160 Orasi 500 gr. 750 ČAJEVI I ZAČINSKO BILJE Čaj od lipe 50 gr. 200 Čaj od zove 50 gr. 200 Mlada kopriva 100gr. 150 Čaj od bokvice 50 gr. 210 Čaj od hajdučke trave 210 Ulje od kantariona 50ml 315 Sušeni bosiljak 210 PRERAĐEVINE OD VOĆA I POVRĆA Ajvar 720ml 1050 Cvekla 720ml 360 Kupus ribanac 1kg 300 Karfiol 720ml 400 Mleveni paradajz 1l 270 Jabukovo sirće 1l 500 Krastavčići 720 ml 350 Slatko od višnje 400 gr 450 Slatko od trešnje 500 gr 550 Džem od breskve 1kg 630 Džem od šipurka 720 580 Sirup od kupine 1l 650 Domaća orahovača 720ml 800 Liker drenjak 750ml 900 Višnjevača 1l 1050 Medovača 1l 1160 * Cene su izražene u dinarima

Na ovoj onlajn pijaci, čije održavanje plaćaju sami prodavci, mogu se poručiti i kajmak, jaja kako kokošija tako i ćureća. U ponudi se nalaze i vunene čarape po ceni od 890 dinara, sušeno voće, voćni likeri, sadnice voća, žitarice, organski proizvodi.

foto: Printscreen

Jelena Ružić, predsednica Udruženja žena Kolubarskog okruga objašnjava za Kurir kako ova onlajn prodavnica funkcioniše.

- Kupac naručuje tokom cele sednice do četvrtka do ponoći. Može da naruči suve šljive iz Osečine i sir iz Mionice i da sve dobije u jednom paketu na kućnoj adresi. Da bi se to desilo poljoprivredna gazdinstva u petak ujutru dobijaju porudžbine na osnovu kojih obeležavaju svoje proizvode i dostavljaju u Mionicu u magacin gde se pakuju. U subotu ujutru pakete preuzima vozač i vozi na adrese kupaca. Cena dostave paketa iz Mionice do centra Beograda košta 250 dinara, dok isporuka na periferiju na primer u Grocku ili Zemun polje košta 350 dinara. Cena je fiksna bez obzira na kilažu - kaže Ružićeva.

Ona dodaje da je uslov da bi neko prodavao proizvode na "Ženskoj pijaci" mora da ima registrovano poljoprivredno domaćinstvo.

- Novac od prodaje se prebacuje na njihove račune, a gazdinstava izdvajaju 10 odsto od prodaje za gorivo i vozača, kao i 16.000 dinara godišnje za održavanje sajta. Treba pomenuti da žene same ažuriraju i vode platformu, komuniciraju s kupcima i sve ostalo - ističe Ružićeva.