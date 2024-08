"MAMA, NAPRAVILA SI KAJGANU OD 300 EVRA" Miloš razvio neobičan biznis: Mislila je da su ćureća jaja, pa ih sve polupala

Kod Miloša Kokanovića u selu Klenje kod Bogatića žive najlepše ptice na svetu. Ovaj mladi čovek već dve decenije uzgaja paunove, ali i druge ukrasne ptice koje svojom lepotom nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Najatraktivniji primerci koštaju i do 1.000 evra, a kajgana od njihovih jaja nekoliko stotina evra, kao kirija za stan. Ipak, najveća vrednost je lepota raskošnih mužjaka, koja u fazi paranja dolazi do izražaja.

Violet lepotan koji se šepuri po dvorištu je jedan od stotinu pauna prekrasnih boja na farmi Miloša Kokanovića. Počeo je skromno, pre dve decenije, a onda kupovao pticu po pticu, boju po boju. Danas ima celu paletu paunova, od plavih koje se četo sreću, pa do ukrasnih ptica sa tamno sivim perjem.

Najlepši su kada rašire raskošni rep sa jakim bojama i perima dužim od dva metra i tada nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Tako se brane od predatora, ali i udvaraju ženki. Što je rep veći i lepši, mužjak ima veće šanse za uspehom, a što je raskošniji, to je za posmatrača utisak lepši.

- Ovo su šareni ili srebrni paunovi. To je za mene jedna od najlepših podvrsta ove ukrasne ptice. Oni imaju na sebi dosta bele boje, rep je 80 odsto beo, a ostatak se presijava. To je jako lepa ptica i ne možete je tako često vidite. Mi imamo dve ženke - objašnjava Miloš.

Carske ptice Miloš je počeo da gaji iz ljubavi, a je danas vlasnik jedne od najvećih farmi lepotana raskošnog perja sa stotinu očiju.

- Ja sam ljubav nasledio od pokojnog dede. On je mnogo voleo ptice i uvek je imao ukrasnih koka i fazana. Ja sam uz njega počeo da volim životinje, a onda sam razmišljao šta je to što bi me ispunilo. Onda sam shvatio da su to paunovi i počeo sam da gajim. Najlepše se osećam ujutro kad ustanem i pijem kaficu, a oni po dvorištu rašire krila i počnu da se šepure. To je neopisivo – pokušava da dočara svoj doživljaj ovaj zaljubljenik u ptice.

Imperator iz Indonezije mu je poseban

A poseban je Imperator, koji vodi poreklo iz Indonezije. Krase ga najlepše nijanse zelene i nestvarne boje na glavi, tik uz lepo oko. Ta kombinacija zelene i žute, sa zlatnim tonovima retka je i na najlepšoj paleti boja. Ni vrhunski slikar ne bi mogao da dočara ono što je priroda stvorila. U Srbiji su prava retkost. Ne samo da su među najlepšim, već su i među skupljim pticama, pa komad retkog pauna posebnih boja može koštati i hiljadu evra.

- To su kod nas jako retke ptice, a samo ima nas nekoliko ih držimo u Srbiji. Indijski pauni oni su otprilike 100 evra, a ovi ostali su sve skuplji pa cene idu i do 1.000 evra - priča Miloš.

Skupa su i jaja, pa jedan ručak u pravom smislu narodne izreke Miloša je koštao kao Svetog Petra kajgana.

- Ja sam spremio jaja za nasađivanje paunice i odvojio sa strane, ne sluteći šta može da se desi. Međutim, došla je moja majka iz Beograd i misleći da su ćureća jaja izlupala ih i napravila kajganu. Kad sam video šta je uradila, ja joj kažem da je napravila kajganu od skoro 300 evra - priča i dodaje da je slušao kako je meso veoma ukusno, ali je ipak reč o pticama koje su skupe i koriste se isključivo za ukras a ne za ishranu.

Ovde je ljubav uzajamna, pa su oni sa dužim stažom postali kao članovi porodice. Plavo zeleni lepotan toliko je pitom da mu Miloš hleb daje iz ruke.

- Paja meni bukvalno jede iz ruke. Kad god ga pozovem on dođe. On je jedan od najstarijih ptica ovde na farmi i ima punih 19 godina koliko je kod nas - priča, dok Paja, iako divlja ptica koja leti visoko, jede iz njegove ruke.

Perje paunu omogućava da se udvara ženki, a najveću vrednost čine okca na svakom peru. Iako posmatrači vole vedre boje, posebnu vrednost imaju oni u boji opala, pa čak do crnog perja, što se može videti na ovoj farmi.

Ljubav prema pticama preneo je i na svoje prijatelje. Tek je kod Dragana u selu Slepčević kod Šapca pravi raj. Tu su, pored pauna, retke vrste fazana, golubova, patki.

- Imao sam ovaj jedan par koji sam kupio u vreme kada je to bilo veoma skupo i nikako mi nije išlo. Uvek se nešto desi sa pticama, pa ostanem bez njih. Pre tri četiri godine, kada sam upoznao Miloša Kokanovića i sa njim počeo saradnju, tek tada mi je krenulo nabolje – pokazuje svoje carstvo Dragan Topalović.

Sada je to pravi mali zoo vrt gde posebno mesto zauzimaju ukrasni fazani. Tu su zlatni, zatim dijamantski posebne lepote, a onda kumrije, golubovi gušani, gaćani i ukrasne patke.

- Ovaj fazan ima sigurno preko 20 nijansi, ljubičaste, crvene, žute, zelene, narandžaste, bukvalno od bele do crne. To su jedni od lepših ukrasnih fazana. Imaju najduže repove koji im daju tu čar i lepotu. Ima ukrasne patke, mandarinka, belooke pevajuće patke, karolinke - priča.

I na kraju, kolika je ljubav u pitanju, svedoči i jedan savršeni lepotan koji kod Milošta stoji na stolu u prednjem čelu. Kad je uginuo, on ga je preparirao želeći svima koji dođu u njegov dom da pokaže ko je ovde zaista pravi gazda.

