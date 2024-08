MIHAJLOVIĆI IZ TUREKOVCA ŠPORET NE GASE OD JULA DO DECEMBRA: Njihova zimnica nadaleko poznata, putuje i na druge kontinente

Kada je pre šest godina Goran Mihajlović iz Turekovca kod Leskovca ostao bez posla, uz sredstva Nacionalne službe zapošljavanja pokrenuo je proizvodnju zimnice. Svake godine - povećava broj tegli specijaliteta od povrća i voća koji su traženi i na inostranom tržištu.

Širi se miris ljutenice u domaćinstvu Mihajlovića u Turekovcu kod Leskovca. Nadomak kuće su četiri plastenika. U njima paradajz i paprike, ajvarka i ljuta. Sve što uberu, prerade i prodaju širom zemlje.

foto: Printscreen/Facebook

- Krenili smo sa nekih do 1.000 tegli proizvoda da bi došli do nekih 12.000,13.000 do sada što nadamo se da ćemo da povećamo na nekih 15.000 ove godine - kaže Goran Mihajlović, proizvođač zimnice iz Turekovca.

Po tradicionalnoj recepturi, ,od odabranih sorti paradajza i paprike stiže se do posebnog ukusa i sajamskih priznanja.

- Da bi dobili dobar kvalitet mi moramo da koristimo domaća semena. I da povećamo količine opet će biti taj kvalitet. Znači mi hoćemo da bude kad neko kupi jednom svaki sledeći put da kupi ono isto - navodi Goran Mihajlović, proizvođač zimnice iz Turekovca.

foto: RINA

Od jula do decembra šporet se ne gasi. U šerpama se prvo krčka ljutenica, kasnije će ajvar. Sve se radi ručno, pa je posla na pretek za sve ukućane i troje radnika.

- Pomažem ćerki i zetu. Kad mogu dođem, pomognem. To su starinski recepti koje su pravile naše majke i bake. Paradajz, celer, beli luk, papričice ljute - kaže Mirjana Stanković, Goranova tašta.

- Ima paradajza, gazda više bere nego mi i tako. Ima posla dobro. Zadovoljna sam i sa njim i sa gazdaricom.Super mi je - kaže Zorica Lazarević, radnica.

Dobro su ponele i šljive. Od njih prave džem i namaz bez šećera. Domaća, zdrava zimnica lako pronalazi put i do stranih kupaca. Goranu stižu pozivi i sa drugih kontinenata.

Boznis.kurir.rs/RTS