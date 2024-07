DRAGAN NAPRAVIO ORIGINALAN PROIZVOD, LJUDI SE GRABE OKO NJEGA: Ne može da podmiri želje kupaca, šalje ih i VAN ZEMLJE

Srpska rakija našla se na Uneskovoj listi nematerijalne baštine. To žestoko piće od davnina se peklo u lampeku, čija je proizvodnja danas zahtevna i kompleksna, pa čak i kada se ovi kazani za pečenje prave kao suvenir.

Iako izgleda kao pravi lampek u pitanju je deset puta umanjena maketa tradicionalnog kazana za pečenje rakije. U osmoj deceniji života Dragan Aleksandrić sklapa ih u podrumskom kutku, koji je pretvorio u malu omiljenu radionicu.

- Maketica sadrži oko sedamdeset delova. Vernih originalu sto posto, u razmeri određenoj. Posla ima previše, ne može za dva dana jedna maketa da se uradi - kaže Dragan Aleksandrić iz Čačka.

Makete kao poklon završe i van granica Srbije, ali Dragan uopšte nije razmišljao o komercijalizaciji ili zaradi od svog neobičnog hobija.

Kaže da, ako bi prestao da radi, ne zna šta bi sa sobom.

- Imam radne navike od rođenja i to sad negde mora da se ispolji, ja to ne mogu da iskorenim - ističe Dragan, ali i dodaje da na ovaj način dopunjuje i penziju.

Mirjana Aleksandrić kaže da Dragan ne može da napravi koliko bi kupci želeli.

- On to poneki napravi kada ima vremena i to je to. Ne može da napravi količinski ne znam koliko.

Najvažnije je da uživa u hobiju iz ljubavi, a planira i dalje usavršavanje maketa, kao novi kreativni izazov.

