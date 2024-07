ULAGANJE U OVU BILJKU DONOSI I DO 5.000 € PO HEKTARU: Zarada se vraća već u trećoj godini, samo litar ulja košta 1.400 evra!

Da li ste znali da je Srbija jedna od tri najveća proizvođača organskog smilja u svetu? Kada je pre više od 11 godina, Novica Šutić iz Gornje Mutnice kod Paraćina zasadio prve plantaže smilja ispod Rtnja, ljudi su ga gledali sa čuđenjem. Danas, svu količinu ubranog smilja prerađuje u eterično ulje, čija cena na svetskom tržištu iznosi od 400 do 1.400 evra po litru.

Šutić ima potpuno zaokružen proces proizvodnje smilja, a biotpad pretvara u pelet koji koristi kao gorivo, stvarajući cirkularnu ekonomiju sa nultom tačkom otpada.

S obzirom na činjenicu da je još uvek tehnički pionir u ovom biznisu, Šutić još ne može da da tačnu procenu koliki će biti životni vek ove biljke u Srbiji.

Rekao je da bi smilje trebalo da traje između 10 i 15 godina, ali je potrebno nešto manje od decenije da bi se taj period preciznije utvrdio. Bez obzira na prognozu o dugovečnosti ove biljke, ona se već posle treće godine uzgoja može isplatiti.

Ipak, ni ulaganja u smilje nisu mala. Kako on navodi, kreću se od 3.000 do 5.000 evra po hektaru.

- U prvoj godini uspete da pokrijete neke elementarne troškove, a novac povratite i počnete da zarađujete u trećoj. Naravno, sve ovo važi samo za one koji znaju šta i kako treba da rade. Mi, sada, imamo veliku proizvodnju i u celom procesu, od branja do destilacije, angažujemo 300 do 500 ljudi, zato što je u pitanju organski proizvod koji se bere ručno - priča Šutić, koji u ovom trenutku ima 12 zaposlenih.

- I mislim da u ostatku Srbije, trenutno, ne možete okupiti toliki broj stručnjaka za ovu delatnost. Dakle, sav uspeh dugujemo dobro uigranom i posvećenom timu - kaže Šutić.

Smilje se može uzgajati za različite namene. Prvenstveno se koristi za proizvodnju kozmetičkih preparata, a za ukrašavanje bašta ili terasa često se biraju slamnata ruža i biljka sladić. Najbolje uspeva sredozemno smilje, zbog čega je najviše zastupljeno na našim prostorima.

