IZ BARSELONE DOŠLA U SRBIJU I POČELA OD NULE: Laia otvorila restoran koji naši ljudi OBOŽAVAJU, a evo šta kaže o srpskoj kuhinji

Ljubav prema Srbiji, ali i jednom Srbinu iz Smederevske Palanke, navela je Špankinju Laiu Blaskez (Blazquez) da se iz Barselone doseli u ovo podunavsko mesto i započne neobičan biznis.

Pravi originalne zlatiborske komplet lepinje, a njen mali restoran Lagano, poznatiji kao “Kod Španjolke”, postao je omiljeno mesto ne samo Palančana, nego i turista iz svih krajeva Srbije.

To se desilo ne samo zbog čuvenog gurmanluka, već i zbog simpatične vlasnice Laie, čije su objave na društvenim mrežama o Srbiji, našim običajima i tradiciji privukli veliki broj pratilaca.

Laia kaže da je pre šest godina, tokom odmora, otkrila čari Beograda, i da se od tada sve više zaljubljuje u našu zemlju. Svake godine je dolazila na odmor, uživala u muzici, hrani i mentalitetu, koji se, kako kaže, ne razlikuje mnogo od španskog.

Da se ovde i preseli, ipak, presudila je ljubav prema momku iz Smederevske Palanke Andriji Mitroviću, koga je “srela” na društvenoj mreži.

Laia i Andrija su zajedno odlučili da pokrenu sopstveni biznis.

- Andriju sam uspoznala slučajno, tako što sam podelila njegovu predivnu fotografiju Hrama Svetog Save na Instagramu. Bilo mu je zanimljivo što se jedna Špankinja oduševila njegovom fotografjom i kontaktirao me. Nakon toga smo počeli da pričamo, da se sve više upoznajemo na daljinu. Sve dok nije došao u Barselonu da se upoznamo i uživo. Ubrzo smo shvatili da ne želimo da se razdvajamo, ali morao je da se vrati zbog posla i to nam je teško palo – priseća se Laia.

Daleko je bilo leto i njen dolazak na odmor. Razmišljala je, kaže, o preseljenju u Srbiju, šta bi radila, čime bi se bavila. U Barseloni je završila studije biznisa i menadžmenta, a radila je kao menadžer velikog restorana.

Oduševila je srpska kuhinja

- Imala sam iskustava u ugostiteljstvu, a srpska kuhinja me oduševila, naročito zlatiborski specijalitet - komplet lepinja sa jajima, kajmakom i pretopom – priča Laia i dodaje:

- Pomislili smo, zašto ne bi u Andrijinom rodnom gradu ponudili ovaj specijalitet, pokrenuli sopstveni biznis i bili zajedno. I tako smo polako krenuli da razvijamo naš mali restoran. Krenula je potraga za lokalom, kao i najboljim namirnicama za lepinje, osmišljavanje menija i sve ostalo. Kada je sve bilo kompletirano, u proleće 2022. godine smo počeli da radimo.

Laia kaže da je kvalitetan proizvod na prvom mestu, jer se dobar glas širi.

U početku, kako priča Laia, nije imala podršku svoje porodice u Barseloni, roditelja, sestre i brata, prijatelja, okoline. Odgovarali su je od ideje da čitavu skromnu ušeteđevinu “utopi” u neizvestan ugostiteljski biznis u Srbiji.

- Nije mi bilo svejedno, ali za svaki posao, i inače u životu, važno je verovati u sebe i slušati svoje instinkte. Istrajnost u nekoj ideji, ka svom cilju, presudno je za uspeh. Od početka ove naše priče sa restoranom koji smo nazvali Lagano, nije uopšte sve išlo ni glatko, ni lagano. Bilo je mnogo iskušenja, suza, teških dana. Radili smo i po 18 sati. Uložili smo svaki atom snage i volje. Andrija je svoj posao geometra zamenio za ugostiteljski. Ipak, nijednog trenutka nismo pomislili da odsustanemo. Bilo je jedino važno da napravimo kvalitetan proizvod, da se potrudimo oko svih detalja i da nam gosti budu zadovoljni. I na kraju se trud isplatio - priča naša sagovornica.

Kako kaže, počeli su sa klasičnom komplet lepinjom, a kasnije su odlučili da meni obogate raznim kombinacijama, sa zlatiborskim domaćim suvim mesom, pečenicom, kulenom, budimskom, duvan čvarcima, kajmakom i sada u ponudi imaju veliki izbor “Španjolkinih lepinja”.

Važan je dobar proizvod, ali ništa bez marketinga

- Kada je, međutim, sve urađeno kako treba, obezbeđen kvalitetan proizvod, uvek sveža, dobro spremljena lepinja, mekana i hrskava, čist, sređen lokal, prijatna muzika, odlična atmosfera, da bi posao krenuo i razvijao se, neophodan je marketing. Društvene mreže su sjajne za to, da ono što radite dopre do što više ljudi. Naročito ako im to predstavite na šaljiv i duhovit način. Ako može da nasmeje i razveseli, šanse su veće da se pročuje za to što radite.

Njen profil na TikTok-u našao se u prvih 50 prošle godine. Ko god se zatekao na njenoj stranici nije ostao ravnodušan na duhovite opaske na račun srpskog mentaliteta, doživljaj naših običaja, autentične hrane i navika iz ugla jedne Špankinje.

- Moj je savet svima koji su na početku nekog posla, svoje biznis priče, da ne razmišljaju samo tome koliko će da zarade, da im novac ne bude na prvom mestu. Naročito neka se ne nadaju da profit može da dođe preko noći. U našem slučaju je to izgledalo tako da smo samo razmišlalji da napravimo što bolji proizvod, da ugodimo svakom gostu i da od nas ode zadovoljan. Dobar glas se širi, ali samo ako je i proizvoid kvalitetan. Ako se iskreno i posvećeno radi, doći će i uspeh. Samo je važno biti istrajan i iskren – zaključije Laia.

Danas se oseća, kako kaže i kao Špankinja i kao Srpkinja, ali sa srcem u Smederevskoj Palanci. Naš jezik govori tečno, a samo po autentičnom naglasku svojstvenom strancima, razaznaje se da nije iz ovih krajeva. Ipak, to se pokazalo kao magnet za oduševljene pratioce na društvenim mrežama.

