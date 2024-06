NIKOLA NAKON TRETMAMA ORHIDEJE VRAĆA U ŽIVOT: Želi da na svadbe vrati starinsko cveće, mušterije uvek njega pitaju za dekor buketa

Kada pacijent stigne kod Nikole Mihajlovića, nakon detaljnog pregleda, postavlja se dijagnoza, a potom sledi terapija i to ne bi bilo ništa neobično, da njegovi pacijenti nisu uglavnom cvetnice. On je specijalista za orhideje, koje nakon njegovog tretmana žive novi život.

- Kao što doktori leče ljude, tako i ja lečim biljke. Recimo, kada imamo žute liske, to nam govori da je bilo pretoplo u prostoriji i kada nema dovoljno vlage cvetovi se smežuraju i krenu da otpadaju. Jako je bitno dezinfikovati alat sa kojim se delovi seku, a seku se tačno od jednog, do dva centimetra iznad spavajućeg pupoljka i oni će kroz jedno mesec do dva ponovo procvetati i dati nove liske - priča Nikola za agenciju RINA.

Doktor za cveće, kako Nikolu zovu u Gornjem Milanovcu, pored stručne terapije, biljkama obavezno prepisuje mnogo ljubavi i pažnje.

- Cveće voli muziku, pažnju, ne voli hladnu vodu i u svakom slučaju morate mu ogoditi - kaže Mihajlović.

Njegova cvećara potpuno je neobična, jer u njoj dominira starinsko cveće, šeboj, zvončići, hajdučka trava i suncokreti, a on uprkos trendovima ostaje svoj.

- Cveće je kod mene uglavnom poljsko, jer ja to lično volim naročito pastelne nijanse boja i raznolikost oblika i jako volim cveće koje lepo miriše - ističe on.

A kada je reč o veseljima i cvetnim dekoracijama, Nikola već godinama bije bitku, da na svadbe umesto veštačkog vrati tradicionalne prirodne ukrase.

- Od kineskog cveća, zar nije lepše staviti grančicu ruzmarina koji miriše na svadbi, ne mora da bude trobojka, već može neka trakica sa kanapčićem i to je ono što vraća stare vrednosti naših svadbi - zaključuje ovaj Gornjomilanovčanin.

Svaki njegov aranžman ili buket su unikatni i prava umetnička dela, pa mušterije uglavnom njemu prepustaju izbor i izgled buketa.

