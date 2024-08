MESEČNO ZARADE ČETIRI PROSEČNA MINIMALCA RADEĆI POSAO KOJI NIKO NEĆE: Potrebno je dosta iskustva - 'Ovo niko ne može iz prve!'

Grupa radnika, koja je specijalnom prilikom proputovala 600 kilometara u okrug Golhisar (Ajdin, Turska), jedno od mesta gde se proizvodi najveća količina artičoke u ovoj zemlji, svakodnevno radi kao singerica i svojim veštinama guli artičoke za nekoliko sekundi, zarađujući mesečni prihod srazmeran vrednosti četiri minimalne zarade u Turskoj.

Ovaj okrug privlači pažnju kao jedan od regiona sa najvećom proizvodnjom artičoka u Turskoj.

foto: Profimedia / Sabino Parente / Panthermedia /

Tim, koji svakog dana počinje svoj posao u ranim jutarnjim satima i radi do kasno u noć, poboljšava poljoprivrednu sliku regiona, dok predanim radom ljuštenja artičoka, koje nazivaju 'zeleni dijamanti' i čije su prednosti bezbrojne, omogućavaju da iste stignu do trpeza u svom najsvežijem i najukusnijem obliku.

Omer Faruk Taširek je izjavio da guljenje artičoka nije lak posao i da ima dosta suptilnosti, i dodao:

- Dolazimo iz Ankare sezonski zbog posla sa ljuštenjem artičoke. Ovde smo svake godine od početka februara do kraja jula.

Iako se možda nekome čini da je guljenje artičoka lak zadatak, posao ima različite suptilnosti i potrebno je imati iskustva. Posebno su bitni noževi koji se koriste za guljenje jer moraju da budu oštriji od britve.

foto: Profimedia

- Nije to ništa. Ručni rad, pažnja i iskustvo su veoma važni - rekao je on.

Dnevno ogule otprilike 1.000 do 1.200 artičoka, a Tašjurek procenjuje da u proseku, on i njegov tim, 3 ili 4 artičoke mogu da oljušte za jedan minut. Posao počinju u sedam ujutru i rade do 23 časa, nekada i duže.

- Ne može svako to da uradi ovako kvalitetno. Ako u Turskoj ima 50 ljudi koji se time bave, samo nas desetak to može da uradi ovako dobro - rekao je on, a njegove kolege kažu da je za dobro obavljanje posla veoma najvažnije kakvim se noževima radi.

Ovaj posao mora da se voli, kažu oni, i dodaju da mnogo i naporno rade, ali da mogu i dobro da zarade.

biznis.kurir.rs/gazete sehir/preveo: R.V.