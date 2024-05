RADI SE OD JUTRA DO MRAKA: Strizovići iz Brđana su domaćini za primer, imaju 22 krave i bave se proizvodnjom mleka

Na području opštine Gornji Milanovac veliki broj domaćinstava uspešno se bavi poljoprivredom.

U teškim vremenima mnogi od njih nisu odustali od stočarstva, poput Nenada Strizovića iz sela Brđani. Da stočarstvo nije nimalo lak posao i da zahteva dosta odricanja i puno rada, ističe i sam domaćin.

- U našem domaćinstvu imamo 22 grla, radi se od jutra do mraka i nije lako. Ali, nema odustajanja u posao je uključena cela porodica. Subvencije koje dobijamo od strane opštine nam dosta znače. U planu je da sledeće godine konkurišemo i za projekte koji će unaprediti našu proizvodnju, kao što je projekat pametne štale - rekao je za RINU Nenad Strizović, vlasnik domaćinstva u Brđanima.

foto: RINA

Lokalna samouprava, iz godine u godinu izdvaja sve veća sredstva za razvoj poljoprivrede milanovačkog kraja. Agrarni budžet za narednu godinu biće kreiran u cilju da se pomogne domaćinima da osavremene svoju proizvodnju, jer, kako ističe predsednik opšptine Gornji Milanovac, to je ključ uspeha i ono što je možda Srbiji danas najpotrebnije kada je u pitanju agrar.

- Ono što je u Evropi već zastupljeno, jesu pametne štale sa robotima koje umesto čoveka obavljaju poslove. Jedan robot može da opsluži 75 grla, a za upravljanje robotom potreban je jedan čovek i to je nešto što je budućnost. To ne košta malo, ali opština je spremna da preuzme na sebe deo plaćanja same kamate na kredite, možda i deo kredita, tu je naravno i IPARD fond, ali i domaćini koji mogu sami da obezbede određena sredstva, kako bismo od dvadeset pet napravili pedeset grla i kako bi oni mogli da žive od toga, rekao je Dejan Kovačević, predsednik opštine Gornji Milanovac.

On dodaje da će opština Gornji Milanovac nastaviti da povećava agrarni budžet i u godinama koje slede, kako bi podstakla mlade da se bave poljoprivredom, a postojećim poljoprivrednicima pomogla da uvećaju svoje prihode. Ove godine je opština opredelila 72.000.000 dinara direktnih subvencija poljoprivrednim proizvođačima.

- Raduje me to što su do sada domaćini aplicirali za kupovinu preko 30 traktora. U ovoj godini je kupljen jako veliki broj nove mehanizacije, što mi je posebno drago jer to znači da će nam sela ostati živa i da će domaćini sa područja naše opštine nastaviti da se bave poljoprivredom, naglasio je Kovačević.

