STJEPAN RAZVIO BIZNIS ČUVAJUĆI TUĐE LJUBIMCE: U svom pansionu ima čak i podno grejanje, a kapaciteti su mu uglavnom popunjeni

U Pančevu je taj problem čuvanja kućnih ljubimaca delimično rešen, jer postoji hotel za pse, ali kapaciteti su uglavnom popunjeni.

U prizemlju porodične kuće Stjepan Stojanović savremeno je opremio 6 novih pansiona za pse sa regulisanim podnim grejanjem, a u dvorištu se nalazi još 10 boksova.

Kaže da je to malo za jedan grad kao što je Pančevo, a posebno se traži mesto više za vreme godišnjih odmora i praznika. Svaki pas ima svoje prohteve i mora se udovoljiti svim njegovim potrebama kako ne bi patio za vlasnicima.

- Svaki pas je kao čovek, neki jako lako prihvate pansion i lako se adaptiraju, a neki veoma teško. Mogu da kažem da sam jako transparentan prema klijentima i ako pas pravi problem ja mu pošaljem na viber slike, čujemo se i pratimo situaciju - ističe Stjepan Stojanović, vlasnik pet hotela iz Pančeva.

Terijeri su psi koji se najlakše adaptiraju, jer svaki prostor je njihov, ali od ljubavi vlasnika pansiona prema životinjama i njegovog znanja da im priđe i pruži sve ono što vole zavisi i da li će patiti za svojim vlasnikom. Čarli se ovde već odomaćio i on slobodno šeta i izlazi iz svog pansiona kad god želi.

- Ako pas može lako da se adaptira onda je to dobro, jer psi nekad osećaju da su ostavljeni kad nema gazde 7 do 10 dana i to treba da rade ljudi koji vole pse kako psi ne bi osetili nedostatak svog gazde kad ode na godišnji odmor - kaže sugrađanka. Druga dodaje:

- Konkretno za mog psa treba pansion tipa stana, ne boksa, nego jedan manji stan koji će ga podsećati na prirodno okruženje.

Navode i da je važno da su sigurni da su kuce dobro smeštene i da se o njima vodi računa, a za pse koji imaju posebne potrebe za terapijama, da znaju da će je uredno dobijati.

Stjepan planira da proširi svoj hotel za pse i da u dvorištu napravi i poligon za životinje na kojem će se igrati, a želja mu je da uskoro napravi i pansione za mačke, već ima jednu koja je ovde rođena i kojoj psi ne smetaju.

