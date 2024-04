GROZDANA GA NEGUJE ČETIRI GODINE BEZ MUKE: Biljka sa dalekog istoka Rusije uspeva i kod nas ali ne traži nikakve posebne uslove

Vranjanka Grozdana Bliznakovski godinama je pasionirani uzgajivač raznovrsnog voća. Gotovo da nema voćke koju nije uspela da odgaji u bašti ispred svoje kuće. Poželela je da u svom dvorištu gaji i sibirski limun, upoznala se putem interneta sa njegovim karakteristikama i poručila sadnice.

Iako su joj sadnice stigle tokom zime, odmah ih je zasadila u saksiji napunjenoj kvalitetnim đubrivom, da bi ih na proleće presadila u bašti, u senci visokog stabla kivija.

Ovu neobičnu voćku ona već četiri godine neguje bez muke. Kaže da joj nije potrebna nikakva zaštita osim redovnog i umerenog zalivanja leti uz primenu kvalitetnog đubriva.

foto: Shutterstock

Vična orezivanju voćaka ona je zasađene sadnice sibirskog limuna, koga karakteriše visok rast, orezala tako da je svaka na vrhu dobila prekrasan žbun, a kada se prošle godine na jednoj od njih pojavilo nekoliko predivnih belih cvetova odmah su privukli pažnju prolaznika.

- Na njoj je bilo samo nekoliko cvetova iz kojih su se razvili sitni plodovi limuna koje sam posle sazrevanja ubrala. Ove godine sadnice se nalaze u punom cvetu. Prvi cvetovi u vidu belih balončića pojavili su se u drugoj polovini marta meseca, a kakve plodove ću dobiti videću tek pošto se budu razvili - priča Grozdana i ističe da se ukus sibirskog limuna ne razlikuje puno od pitomog koga ona uzgaja u svojoj bašti, ali da u sebi ima mnogo sitnih semenčica.

Slično iskustvo njenom ima i kalemar i orezivač iz Struganika Radenko Šutuljić, koji ističe da se ova vrsta limuna ne mora kalemiti.

- Sibirski limun nema potrebe kalemiti, mada može da se nakalemi na sejance citrusa. Sibirski limun je dobar kao podloga za kalemljenje citrusa jer ima jak korenov sistem. Rezidba je komplikovana jer ima mnogo trnate grane ali se može oblikovati bilo koja kruna - rekao je Šutuljić, napominjući da sibirski limun ima lepe cvetove:

- Ima jako lepe dekorativne i mirisne cvetove. Ima sitne listove i dobro podnosi niske temperature. Jako dobro se aklimatizovao i prilagodio našim prostorima. Plod je okruglog oblika, sitan do srednje krupan u zavisnosti od kondicije i održavanja biljke. Komercijalno neisplativ, ali za mene lepa voćka. Dobar za čaj i limunada. Plod je pun semena sa malo gorkog soka koji sadrži i do osam puta više vitamina C od običnog limuna. Sadrži mnogo voćnog šećera.

(Kurir.rs/Dobro jutro)