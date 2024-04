MILOŠ IMA 15 PLASTENIKA I NADA SE RODU OD 5 TONA: Dogodine planira da podigne još 5 zasada, njegovo voće je ODLIČNO za početnike

Prve jagode sorte alba ovog aprila ponovo su zamirisale u 15 plastenika Miloša Mitića iz sela Ćukovac kod Vranja. Zasad na 20 ari obećava bogat rod, a prve plodove Mitić će kupcima isporučiti za dvadesetak dana.

Proizvodnjom ove jagode počeo je da se bavi pre šest godina, kada je procenio da od nje može da zaradi - prva stiže za prodaju i dostiže najvišu cenu. O neuspehu nije razmišljao, jer je znao da na zemlji koju poseduje i koja obiluje vodom može da proizvede voće odličnog kvaliteta.

Odlična za početnike

Alba se preporučuje za sadnju početnicima u ovoj proizvodnji. Kada je zasadio prvi plastenik Mitić je planirao da svake godine postojeću proizvodnju oplemeni nekom novom vrstom jagoda. Međutim, odustao je od toga kada je shvatio koliko mu se ova sorta zapravo isplati. Posebno od kada su kupci u lokalnim radnjama, sa čijim vlasnicima je uspostavio odličnu saradnju, počeli masovno da kupuju upravo njegove jagode.

Zato je proteklih godina sve svoje snage usmerio na povećanje proizvodnje. Svojski se trudi da pred svaku proizvodnu sezonu sačuva zametnuti rod. Plodovi nastaju na takozvanim zimskim cvetovima koji su uspeli da opstanu u plastenicima tokom zimskih meseci. Kaže da mu najveću glavobolju stvaraju prolećni mrazevi od kojih useve štiti agrofolijom.

foto: RTV Mag printscreen

- Ove godine na našem području ih je najviše bilo krajem marta meseca. Jagode su sve vreme tokom noći bile pokrivene agrilom i tako sam ih sačuvao od mraza. Jutra su ovde još uvek veoma hladna, pa sam iz tog razloga znao da nešto kasnije otvorim plastenike zbog čega su se na nekim listovima pojavile i ožegotine - priča Mitić.

On ističe da se to neće negativno odraziti na bogato zametnuti postojeći rod, koji će najverovatnije težiti negde oko pet tona.

Dobra cena od 390 dinara

Iako je ove godine od svojih 8.000 zasađenih sadnica očekivao više, veruje da će ovom voćkom moći da podmiri sve svoje kupce. Očekuje i dobru cenu s obzirom na to da je prošle godine u ovo vreme kilogram jagoda koštao 390 dinara.

- Ukoliko se ta cena zadrži i ove godine biće dobro za nas proizvođače - nada se on.

Veruje da bi na pijaci mogao da postigne još bolju cenu. Ipak, nema vremena za takvu vrstu prodaje zato što mora da se posveti i drugim poljoprivrednim kulturama na svom gazdinstvu.

foto: Rina

Celokupan posao u jagodnjaku ovaj mladi čovek obavlja sa svojom porodicom. Oni su u berbi i njegovi najpouzdaniji berači. Dodatne radnike angažuje tek kada vidi da ne mogu sami na vreme da oberu sav rod, kao i za vreme montaže plastenika.

Planira proširenje proizvodnje

Ovaj proizvođač planira da dogodine postojeću proizvodnju poveća za još pet plastenika u kojima će da zasadi jagode džoli. Ona je veoma tražena na tržištu i daje plod ujednačene veličine i u trećoj godini eksploatisanja. Za ovu vrstu jagode odlučio se zato što ima lep ukus, a kvalitet ploda je konstantan i prilikom pojave veće količine vlage i kiše, kao i sunca.

- Berba ove sorte počinje nekih šest dana posle završetka berbe albe i to je jedan od razloga što sam se odlučio baš za nju - ističe vranjski jagodar.

Sa prijateljima jagodarima iz Srbije već je dogovorio kupovinu sadnica. Do tada će pripremiti zemlju za sadnju, koju će dodatno rastresti ubacivanjem humusa kako bi mogao da odgaji jagodnjak za primer. To mu zasigurno neće biti teško s obzirom na to da se proteklih godina kvalitetom izborio za svoje mesto na domaćem tržištu, gde će naći kupce i za svoju novu vrstu jagode.

Kurir.rs/Agroklub