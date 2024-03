VRATIO SE U SRBIJU I ZASADIO SEME OVE VOĆKE - BIZNIS PROCVETAO: "To je BILJKA BUDUĆNOSTI, u Americi su ludi za njom" (FOTO)

SVILAJNAC - Rad u američkim supermarketima za mladog Davida Radovanovića, sada već diplomiranog ekonomistu bio je izuzetno važan, jer je tada prelomio da će njegov životni poziv biti poljoprivreda, a uzgajanje borovnica nije bio slučajan izbor.

- U Americi sam video da je borovnica tamo super zdrava voćka i da su prosto ludi za borovnicom i bukvalno kupuju koliko god mogu da iznesu, jer je to najtraženije voće tamo. Ja dođem u Srbiju i kada sam se raspitao o samom zemljištu, koje je dobro, kakve strukture, jer ona traži kiselu strukturu i tako su nikle plantaže u Svilajncu, priča Radovanović za agenciju RINA.

foto: RINA

Nakon studioznog ispitivanja zemljišta i tržišta, David odlučuje da krene težim putem, sve radi ručno, a umesto hemijskih preparata, zasade od štetočina brani belim lukom.

- Stvarno ih branimo belim lukom koje smo posadili, da bi oterali poljske miševe. Naime, beli luk ima jaku aromu i on rasteruje sve te glodare i oni ne vole taj miris, a ujedno tera i razne druge bube. Pored toga posadili smo i biljku graoricu, koja preko svojih liski uzima azot iz vazduha i preko korena upumpava u zemljište i na taj način obezbeđuje borovnicu potrebnim azotom - kaže David.

On kaže da mu je cilj da dobije sertifikat za organsku proizvodnju, a tržište je već stekao putem društvenih mreža.

foto: RINA

- Najčešće prasiramo proizvode preko interneta i preporuke ljudi koji su naše stalne mušterije. Isplati se raditi i prodavati na malo u Beogradu i Novom Sadu, a razmisljamo da proširimo naša prodajna mesta - ističe Radovanović.

Njegova najveća podrška su njegovi roditelji koji u početku nisu bili oduševljeni njegovom odlukom, ali su vrlo brzo uvideli da je David na pravom putu i da je srećan, jer radi ono što voli.

- Ovo je velika investicija, ali uspeli smo da sakupimo sredstva, ono što je bitno da on ima volju za to, i mi smo tu da ga u tome i podržimo. Poljoprivreda je jedno plemenito zanimanje - kažu složno njegovi roditelji.

Iako je David diplomirani ekonomista, život ga je odveo daleko, čak preko bare u Ameriku, on je to vreme iskoristio da odluči čime će se baviti, a poljoprivreda je bila očigledno njegov izbor. Kako kaže, borovnica je biljka budućnosti, i on na tome radi svakodnevnom.

