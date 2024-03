JUGA POSTAO VEĆINSKI VLASNIK 'DUVANA': Nije jedini bivši sportista koji ulaže u poljoprivredu, prate ga Miličić, Krstić, Mačvan...

Bivši fudbaler Vladimir Jugović je povećao svoj vlasnički udeo u ljubovijskoj firmi Duvan, i sada je vlasnik 91,31 procenat firme. Ranije je u svom posedu imao 24,99 procenata deonica. Kako je Beogradska berza prenela, on je u periodu od 24. januara do 13. februara kupio 7.808 akcija Duvana po ceni od 1.500 dinara za jednu, što ukupno čini 11,7 miliona.

foto: Marina Lopicic

Kapital društva podeljen je na 11.773 akcije od po 12.000 dinara nominalne vrednosti. U protekloj godini akcijama se nije trgovalo na berzi. Podaci Centralnog registra hartija od vrednosti Srbije pokazuju da je preostali udeo od oko devet procenata Duvana u rukama brojnih domaćih privatnih lica.

Agroekonomista Milan Prostran je za Kurir ovom prilikom izjavio da više uopšte nije neka novost da bivši sportisti ulažu u poljoprivredu ili da kupuju zemljište.

- Nakon početka privatizacije 2001. godine ova praksa je bila sve učestalija. Lično sam u to vreme time bio začuđen, jer su ljudi koji imaju kapital u sferi sporta obično nakon odlaska u penziju ulagali u nekretnine, ali sada to i nije slučaj – započeo je on.

foto: Kurir televizija

Navodi da pored Jugovića postoji još dosta primera sa srpske sportske scene koji se odlučuju na sličan potez.

- Vremenom su naši sportisti, kao i mnogo svetskih bogataša, shvatili da je zemljište neobnovljiv resurs i da ga vremenom može biti samo manje, a nikako suprotno. Jednom kvadratnom centimetru zemljišta je potrebno 1.000 godina da se stvori, a naša Srbija je više nego bogata zemljom. Velika je šteta što postoji toliko napuštenih kuća ovde koje u svojoj okolini imaju hektare i hektare zemljišta koje zarasta, a nasuprot tome se novac troši na nešto drugo. Lično sam mnogo više saglasan sa tim da našu zemlju kupuju domaći kupci, bez obzira da li su sportisti ili ne, i da taj krupni kapital ostane u što većoj meri u vlasništvu srpskog naroda – dodao je.

Recimo, nekadašnji kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Nenad Krstić se bavi proizvodnjom rakije u rodnom Kraljevu, poseduje ogromnu destileriju i šljivovica „Troglav“ kao glavni brend sada je već poznata. Njegov kolega Milan Mačvan je takođe u poljoprivrednim vodama, a pritom brine o zasadima lešnika, krušaka, malina, trešanja i šljiva.

foto: Privatna Arhiva

Dalje, bivši osvajač NBA prstena sa Detroit Pistonsima, Darko Miličić, je u okolini Novog Sada zasadio oko 120 hektara jabuka, i na svom imanju provodi vreme od cvetanja voćki do jesenjeg branja. U posao sa jabukama, ali i drugim voćem, Miličić je ušao sasvim slučajno, a vagao je između brojnih poslovnih ideja svestan da u nešto mora uložiti kako ne bi potrošio novac.

foto: Printskrin/Jutjub/TV Hram

U Vojvodini je stacioniran i Mladen Krstajić, bivši fudbalski selektor Srbije, koji uzgaja kajsije, šljive, dunje, i pravi ‘Hubert‘.

Vladimir Jugović dobro je poznato lice u svetu srpskog, ali i evropskog fudbala. Rođen je 30. avgusta 1969. godine i igračku karijeru je započeo u Crvenoj zvezdi. Sa crveno-belima beleži istorijski uspeh i osvaja Kup evropskih šampiona 1991. godine, a zatim je bio deo tima koji je savladao čileanski Kolo Kolo i popeo se na krov sveta. Iz Zvezde odlazi u Italiju gde se zadržao tokom većeg dela karijere i uspešno nastupao za Sampdoriju, Juventus, Lacio i Inter. Igrao je još i za Atletiko iz Madrida, Monako, Admiru Vaker i Alen, a sa torinskom "starom damom" uspeo je da osvoji Ligu šampiona. Jugović je u tokom karijere osvojio veliki broj trofeja, a za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 41 utakmicu i postigao tri gola, a može da se pohvali i nastupima na Mundijalu 1998. i Euru 2000. godine. Po završetku karijere kratko je bio potpredsednik FK Crvena zvezda (od novembra 2008. do aprila 2009. godine), a kasnije se povukao iz sveta fudbala.

foto: Printscreen