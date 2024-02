SNAŠAO SE! GAZDA POVUKAO OVAJ POTEZ KAKO RADNICI NE BI OSTALI BEZ POSLA: Jedno je sigurno - ponudu mogu da prihvate, a i da odbiju

Od 1. januara ove godine prvih šesnaest nedelja, dakle do maja, jedna mala firma iz Rijeke će raditi isključivo kao pekara, a od maja do kraja godine kao brza hrana (fast food). Da to nismo učinili, pola radne snage morali bismo otpustiti, kazao je vlasnik Ljuljezim Ćenaj.

- Iskoristili smo zakonske mogućnosti i osnovnoj delatnosti pekare dodali i delatnost brze hrane. Na taj način spasili smo posao, zaštitili radnike, odnosno spasili sva radna mesta, a građanima omogućili da kod nas mogu kupovati sveže pekarske proizvode nedeljama i praznicima, tokom cele godine - kazao je vlasnik Ljuljezim Ćenaj za Novi list.

foto: Shutterstock

Dodao je da nisu lako došli do registracije brze hrane, te da su za to trebali posebni uslovi, veća kvadratura i puno papirologije.

OGRANIČENJA Istakao je da su kada rade kao brza hrana uključena određena ograničenja pa, primera radi tada ne smeju prodavati veliki hleb, odnosno smeju prodavati hleb težine do 250 grama. foto: Shutterstock

- Takođe, smemo prodavati i sve ostalo što je do te gramaže, dakle sendviče, manje pice, mini hleb, sve vrste peciva, kao i ostali asortiman proizvoda koji imamo u ponudi – sokove, mleko, jogurte - kazao je.

Pojasnio je da su radnicima ponudili mogućnost da oni koji mogu i žele rade i noću, nedeljom i praznicima, ali ih za to dodatno plaća, a oni koji to ne žele i ne mogu, takođe su imali pravo izbora.

(Kurir.rs/Poslovni dnevnik)