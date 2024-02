ADRIANA JE JOŠ U PETOM RAZREDU ZNALA ČIME ĆE SE BAVITI: Ima neobično zanimanje, mušterijama dolazi u kuću i ISPLATI JOJ SE

Zaljubljena u atletiku Adriana Stričević u petom razredu osnovne škole htela je da postane atletski trener, to je kasnije promenila u košarku. Nekoliko sportova bilo je u trenerskoj želji pa je upis na Fakultet fizičke kulture bio logičan. Danas je Adriana "trener to go", ona koja dolazi u vaš dom i trenira sa vama.

Tokom studiranja Adriana je radila i s neurorizičnom decom, a želja da pomogne ljudima da svladaju neke povrede usmerila je na kineziterapiju.

foto: Printscreen/HRT

Posao "trenera to go" odabrala je zbog komplikovanog radnog vremena u dvorani koje se protezalo dugo u noć pa porodični život nije postojao. Blizanci Bruno i Juraj su to promenili. Ideja "trener to go" je zaživjla odlično. Najvažnije od svega ističe Adriana je da možeš, ali i moraš da treniraš, jer je trener kod vas - nema izmotavanja.

foto: Printscreen/HRT

Onllajn trening nije Adrianina opcija. Osim za vreme izolacije zbog korone, on funkcioniše dobro samo ako osoba sa kojom stalno vežbate mora na put. Sa njom vežbaju sva godišta, gotovo kao u reklami, od 7 do 77. Njena najmlađa vežbačica je bila devojčica od 7 godina koju je mučila skolioza, a najstariji gospodin imao je 92 leta. Poštuju se želje vežbača, ali i slušaju se stručni saveti trenera. Kada se postigne ta ravnoteža, dolazi do napretka i rezultata. Vežbi ima mnogo, različitih, maštovitih, korisnih...

foto: Printscreen/HRT

Adriana je srećna što joj sada radno vreme omogućava da popodneva provede sa porodicom.Odmah, nakon blizanaca ova mlada žena dobila je još Tomu i Karla. - Svi smo dobro organizovani, katkada uskoče bake i dede, prijatelji, ali te su se potrebe smanjile kako deca rastu - objašnjava Adriana.

Mnogi vežbači traže trening na vazduhu, ponekad je to park, a nekada i izletište Kraljičin zdenac. Kao pomoćni trener uskače neretko i Bruno, koji pomaže majci i kontroliše vežbe. Juraj je došao kasnije na fudbal, Toma je bio u vrtiću a Karlo s bakom u šetnji...

foto: Printscreen/HRT

Ova simpatična porodica nema velikih planova. Vole da putuju, Adriana voli da kuva, a uspela je da istrči polumaraton pre četvrtog deteta. Suprug joj je fudbalski trener, pa je aktivan život ove porodice razumljiv. - Plan je bio da radim kao "trener to go" godinu dana, a prošlo je punih sedam. Adriana nema plan, ali ne živi od danas do sutra i dobro joj ide.

kurir.rs/HRT