KAD JE VLADA IZ BEOGRADA BRAĆI REKAO DA TREBA DA ŽIVE NA SELU, ODMAH GA POSLUŠALI! Pa sinula ideja kakvu nema niko, biznis cveta!

GORNJI MILANOVAC - Sve više ljudi iz grada prelazi na selo. Tako su tri brata Beograd zamenili eko-farmom u okolini Gornjeg Milanovca. Uz dobro osmišljen posao gaje svinje rase moravka, a meso prerađuju po domaćim i mediteranskim procedurama.

Umesto u velikim kompanijama u velikom gradu, odlučili su se za sopstveni posao u Kalimanićima. U kooperaciji sa domaćinima u selima takovskog kraja, svake godine uzgoje više od sto svinja domaće autohtone rase.

"Ovaj kvalitet mesa smo želeli da ponudimo ljudima u Srbiji. Kada smo 2019. godine krenuli sa formiranjem ove farme bilo ih je jako malo, ovo je ugrožena vrsta i od tada se trudimo da ovu rasu ponovo raširimo po Srbiji", kaže Željko Milosavljević iz eko-farma "Moravka Kalimanići".

Kako je ideja sinula Vladimiru

Ideja je sinula Vladimiru, a braća su je odmah prihvatila. Poreklom su iz Boke, a mama im je poreklom iz Topole, Šumadinka. Vladimir kaže da je mama otišla na more u Boku na letovanje, upoznala se sa ocem i posle dan i po su se venčali. Vladimir je kuvar sa 30 godina iskustva, radio je i na brodu, a Željko je pomorski oficir. Darko je dugo radio u marketingu a Željko je kreativac pa je tako nastao i njihov logo. Darkova supruga Martina je uspešan korporativni menadžer koja upravlja i jednom američkom firmom sa više stotina zaposlenih.

Rođena je u Zadru, na moru, kao i Darko koji je rođen na moru a s kojim se upoznala na beogradskom betonu, kako je rekla, a sad su oboje u blatu! Dugo su, kaže, razmišljali da pokrenu svoj biznis pa kad je tokom korone s mužem stalno dolazila na farmu kod oba devera, na selo, rodila se ideja da i oni uđu u posao a da ona svoja znanja u upravljanju i biznisu primeni baš na njihov.

U šali kažu da su svog nemačkog ovčara prekvalifikovali u svinjskog ovčara.

Tek kad nas je sve zadesila korona, shvatili su kolika je važnost hrane. Otad su stekli stalne mušterije koje vole prefinjene ukuse ali i naručivanje preko društvenih mreža i dostavu na kućni prag, ispričali su za Agro TV.

Željko kaže da prvo nije ni čuo za moravku a kad je čuo saznao je da ima više omega 3 masnih kiselina od plave ribe a da im je mast zdrava kao maslinovo ulje. Dodaje i da crna svinja moravka živi napolju, u štali samo spava, i da oko njih nema naročitog posla osim da im se da voda i da jedu. Čišćenja nema jer su stalno napolju a zahvaljujući tome ne razboljevaju se.

Prase od 8 do 10 prasića. Reč je o autohtonoj rasi iz vremena Obrenovića, i spadaju u ugrožene vrste. Ukrštene su davno sa mangulicom, jorkširom i berkširom. Tove ih do 120, ukus je fantastičan, a glavni proizvod im je pršut po španskoj proceduri plus italijanske salame sa začinima i pistaćima.