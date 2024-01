"TRAŽE SE ISKLJUČIVO ŽENE MLAĐE OD 30 GODINA": Ovakvi oglasi preplavili Hrvatsku, PLATE IDU I DO 1.300 EVRA, ali ima JEDNA CAKA

Broj registrovanih agencija za uvoz, zapošljavanje i smeštaj stranih radnika u Hrvatskoj premašio je brojku od 600, ali to nisu jedini kanali kojim strana radna snaga pristiže u ovu državu. Upisivanjem pojmova ‘jobs in Croatia‘ u TikTok pretragu, rezultati su hiljade snimaka na kojima građani pozivaju strance da dođu u ‘obećanu zemlju‘, prenosi Jutarnji list.

- Hitno zapošljavanje u Hrvatskoj! Ograničen broj mesta! Bez razgovora za posao!, natpisi su na snimcima ukrašeni šarenim okvirima.

Većina snimaka je na toliko je lošem engleskom da je usputnim slušanjem nemoguće ustanoviti radi li se o engleskom jeziku ili kakvom azijskom dijalektu. Ipak, ima i onih koji sasvim tečno komuniciraju za koje poslove se traže radnici, koje je radno vreme, kolika je plata i slično.

Ako pogledate ponudu poslova na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno na berzi, oglas za posao izgledaće otprilike ovako: čistač/čistačica, traženi broj radnika, ime poslodavca i rok za prijavu na radno mesto. Oglasi stranih agencija, za koje nema potvrde da su uopšte agencije, nešto su drugačiji.

- Za posao čistačice u hotelu s pet zvezdica traže se isključivo žene, moraju biti Filipinke i moraju biti mlađe od 30 godina - stoji na fotografiji objavljenoj na Facebooku.

U opisu navode kako "pružaju priliku koja menja život i pozivaju isključivo žene Filipinke da ne propuste priliku za zapošljavanje u jednoj od najboljih turističkih destinacija koju krase zapanjujuće prirodne lepote, srednjovekovna arhitektura i izvrsna hrana". Najbolje od svega, iskustvo i razgovor za posao - nisu potrebni.

Kad se u komentarima jedne takve filipinske agencije pokrenula rasprava o starosti zaposlenih, agencija je odgovorila znatiželjnicima da je uslov do 30 godina postavila firma za koju traže radnike. Naime, moguće je da se stvarno radi o tom slučaju jer je poslodavac u Hrvatskoj oslobođen plaćanja doprinosa na osnovicu pet godina ako radnika na neodređeno zaposli pre napunjene tridesete godine života.

Nakon doze rasne, polne i starosne diskriminacije, navedeni su svi mogući kontakti uključujući nekoliko WhatsApp brojeva i mail na koji potencijalni kandidati mogu da se prijave za posao. Ako radnik zaključi da mu je to previše truda, može jednostavno kliknuti na profil agenta u čijem opisu stoji obrazac za prijavu na sve moguće poslove pa će mu se skladno iskustvu i obrazovanju dodeliti odgovarajući posao.

Sudeći prema sadržaju na TikToku fali konobara, kuvara, čistačica, pomoćnog osoblja u kuhinji, medicinskih tehničara, električara, vozača, vodoinstalatera i fizioterapeuta. Uslov tek za poneki posao je pređašnje radno iskustvo, a obavezni zahtevi su: osnovno znanje engleskog jezika i dobra fizička sprema.

Kao veliki plus navode plaćeni smeštaj za radnike, ne spominjući brojne cimere s kojima radnici u Hrvatskoj najčešće dele sobe i krevete na sprat da se ne bi zagubio koji komadić prostora. Još jedna od prednosti su i smene od ‘samo deset sati‘ za vrlo visoke plate od čak 1.000 evra. Negde se plate penju i do 1.300 evra, ali najčešće su ipak one od oko 700 evra.

Iako cela ova situacija prosečnom Hrvatu zvuči kao horor priča, neke od objavljenih snimaka imaju više od milion pregleda, destine hiljada lajkova i hiljade komentara u kojima se potencijalni radnici prijavljuju za poslove i traže dodatne informacije.

Radnicima su obećane i radne dozvole, a postoji teorija kako se agencije iz azijskih zemalja direktno javljaju hrvatskim firmama te im plaćaju troškove izrade radnih dozvola. U zamenu, strani radnici iz trećih zemalja plaćaju nekoliko hiljada evra da bi dobili evropske papire, neretko se i zadužuju u svojim matičnim zemljama.

