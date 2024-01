DALIBOR SADA DNEVNO ZARADI 300 €: Uložio je mnogo novca, ali se isplatilo: "Tata je električar, pa smo odlučili da probamo..."

Mnogi mladi momci sanjaju o prilikama koje bi mogle da im donesu finansijsku nezavisnost. Jedan od njih je i Dalibor, dvadesetsedmogodišnji mladić iz mesta nedaleko od Beograda, koji je pronašao put do uspeha u građevinskoj industriji.

Dalibor je, prvenstveno, započeo svoju karijeru kao vozač kombija i prevoznik najpoznatije kompanije prehrambenih proizvoda, što još uvek radi. Od tog posla ima mesečna primanja od 1.500 evra u proseku. Međutim, njegov preduzetnički put ga je naveo koracima koje malo ko očekuje. Umesto da se zadovolji prevozničkim poslom, Dalibor je odlučio da investira u nešto više - dizalicu sa korpom.

foto: Kurir

- U dogovoru sa ocem odlučio sam da kupim dizalicu sa korpom. Pošto je on električar, činilo nam se da bi nam ta korpa mnogo donela u radu sa strujom i raznim priključcima, ali smo ubrzo shvatili da je korisna i u radu sa limom na visini, kao i za zamenu krovova, čišćenje oluka i još mnogo toga - započinje Dalibor.

Naime, kao najveću prednost u čitavom radu ističu visinu dizalice, jer sa 23 metra njenog dometa imaju širok spektar poslova koje bi mogli da obavljaju na različitim lokacijama.

Za takvu investiciju Dalibor je prilično morao da odreši kesu:

- Kupovina dizalice koštala je 30.000 evra, ali, uz sve ostale dodatke oko ulaganja u servis i dozvole za rad, na kraju je izašlo oko 35.000. Određenu sumu smo pozajmili, ali polako nam se sve to vraća.

foto: Kurir

Kako je ubrzo shvatio da se tržište visinskih radova širi, a potreba za ovakvim uslugama raste iz dana u dan, Dalibor je svoju dizalicu počeo da koristi za različite potrebe svojih mušterija.

- Rukovanje je manje-više jednostavno, ako znate da baratate tim stvarima. Najpre se dizalica pozicionira na odgovarajuće mesto i najmanje jedan čovek komanduje. Postoje komande unutar kabine, koja je na zemlji, ukoliko radite sa majstorom koji ne zna da upravlja, a ne želite da se gurate sa njim u korpi. S druge strane, tu su i komande u samoj korpi, ukoliko sve sami želite da uradite, što dodatno olakšava posao - objašnjava on.

Takođe, Dalibor nam je objasnio da mu je najvažnije da osoba, koja je zatražila uslugu od njega, bude zavoljna krajnjim ishodom saradnje.

foto: Kurir

- Nastojim da moji radovi budu izuzetno kvalitetni i bez fušeraja, da bi druga strana bila potpuno zadovoljna. Znate kako kažu, dobar glas daleko se čuje, a kod nas uvek postoji i dogovor oko svega - ističe dvadesetsedmogodišnjak.

I pored ovog posla, Dalibor i dalje radi kao prevoznik prehrambenih proizvoda poznate kompanije.

- Isplati se mnogo raditi sa ovom mašinom. Bez obzira što radim i kao vozač na drugom mestu, uspevam da sve uskladim. Ali, ako nekad ne stignem, tu je tata da uskoči kad treba. Samo naš dolazak na radno mesto košta 50 evra, a svaki naredni sat rada je 40. Najviše nam se isplati kada radimo za nekoga kome je dizalica potrebna od sedam do 14 dana, gde zaradimo od 2.000 do 4.000 evra, a da ne pričam ako je to ceo mesec. Čak nas neki malo i časte - govori mladić.

S druge strane, ističe koliko na samom početku nije jednostavno naći ljude koji će vam pružiti svoje poverenje i osloniti se na vas duži vremenski period.

foto: Kurir

- Ako neko planira da radi sa korpom, sve što vam treba je veliki broj ljudi, dobar glas, ali i dobar oglas, odnosno reklama. Teško je u početku pridobiti nečije poverenje, ali nije nemoguće. Važno je da mašina uvek ima gde da se koristi, jer ako vam stoji u dvorištu, to su vam samo troškovi - objašnjava on.

U budućnosti Dalibor planira potencijalno proširenje posla, kao i kupovinu još nekoliko dizalica sa korpom.

- Plan mi je da se proširim na još dve do tri korpe, ali i da prikupim veću grupu ljudi za rad na svim poljima, kako bi se ovaj posao podigao na još viši nivo - zaključuje Dalibor.