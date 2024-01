"U WC IDEM I PO 20 PUTA DNEVNO" Radnica sasula sve, kako je raditi u jednom od najpoznatijih lanaca garderobe u kom pazare i Srbi

Ko god je putovao po svetu, posebno u Britaniju, nema a da nešto nije pazario u planetarno poznatom trgovinskom lancu za prodaju garderobe - Primarku.

Reč je o jednoj od najpopularnijih radnji u UK gde se tamošnji žitelji masovno oblače, posebno pripadnici srednje klase i oni koji nemaju bog zna kakav budžet za garderobu.

Tamo majke masovno oblače vrtićku i školsku decu jer je kvalitet pristojan a cene dobre, posebno kad kupiš dva a treći ili četvrti dobiješ džabe a možeš da se obučeš komplet - od glave do pete.

Kako je raditi u Primarku otkrila je jedna tamošnja radnica na svom Tik Tok profilu a njenu priču preneo je u internet izdanju tiražni Dejli mejl.

Ona kaže da dok radi živi na energetskim pićima pa čak i po 10 puta dnevno slaže istu garderobu, ali zato prva ima popust na sve što dođe u radnju i što vidi pre ijednog kupca.

Ona radi u radnji u Romfordu, u istočnom delu Londona, a u svojoj ispovesti nije se ustručavala opisujući kako izgleda jedna njena smena. Inače, Primark ima 191 radnju širom Britanije i zapošljava 29.000 radnika.

Prema njenim rečima, dobija popust da pazari u radnji i deli ga s porodicom i prijateljima. Iako nije precizirala koliki je to popust, u komentarima na njen video kažu da je to 10-15 odsto. Drugi pak vele da to nije stalno nego triput godišnje.

Obučena u uniformu, majicu s natpisom "Ja volim Primark", rekla je da voli svoju uniformu a potom zakolutala očima, opisuje Dejli mejl. Iako mnogi misle da je posao u Primarku samo kuckanje na kasi, ona kaže da je daleko od toga.

Ona kaže i da u smeni ode i po 20 puta dnevno u toalet kako bi se sklonila od mušterija i pogledala svoj telefon. Nije krila frustraciju zbog toga što mora i po 10 puta dnevno da slaže iste stvari na istoj gondoli.

A dan, veli, preživljava tako što živi na energetskim pićima. Njen video na Tik Toku privukao je veliku pažnju i više od 400.000 pregleda jer je reč o izuzetno poznatoj i popularnoj domaćoj radnji. U komentarima su javljali i bivši radnici Primarka od kojih je jedan rekao da mu je to najgroznije iskustvo u životu a drugi se čudio da dobija popust jer dok je on radio toga nije bilo. Dejli mejl je napomenuo i da se Primarku obratio za komentar...

