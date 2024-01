ZA OVU BILJKU NE TREBA MNOGO TRUDA, A KORIST JE VIŠESTRUKA: Najduže opstaje u Vojvodini, a evo KAKO DO DOBROG PRINOSA I ZARADE!

Panonski timijan je višegodišnja zeljasta vrsta koja pripada porodici usnatica. Koristi se u pomoćnoj terapiji i prevenciji urinarnih infekcija i gastritisa.

Latinski naziv ove biljke potiče od grčke reči thymos, što znači snaga, hrabrost i naziva regiona iz kojeg potiče – pannonicus, odnosno panonski. U službenoj upotrebi koristi se osušeni nadzemni deo biljke u cvetu.

Na kom zemljištu najbolje uspeva, kolika je potrebna kiselost, kako pripremiti sadnice, ali i sve ostalo što je bitno za uzgoj ove lekovite biljke pročitajte u autorskom tekstu dr Vladimira Filipovića, višeg naučnog saradnika u Institutu za proučavanje lekovitog bilja ˝Dr Josif Pančić˝.

Za šta se koristi?

Karakterističan miris limuna osušenog nadzemnog dela citralnog hemotipa potiče od etarskog ulja koje sadrži veliki procenat citrala. Ono sprečava aktivnost prema Escherichia coli i Helicobacter pylori, što ovu biljnu vrstu svrstava u biljne vrste koje se primenjuju u pomoćnoj terapiji ili prevenciji urinarnih infekcija i gastritisa.

foto: Shutterstock

Takođe, panonski timijan može da se koristi u ublažavanju oboljenja disajnih i urinarnih puteva, kao sredstvo za olakšanje iskašljavanja, ali i u slučajevima nekih oboljenja organa za varenje.

Kako izgleda?

Panonski timijan je višegodišnja biljna vrsta sa plitkim korenom i odrvenelim stabljikama koje donjim delom leže na zemlji, a srednjim i gornjim delom se izdižu. Cvetne grane su manje-više uspravne, a sterilni izdanci uspravni. Ceo izdanak je gusto prekriven dlakama. Listovi su izduženo ili linearno lancetasti, sa razvijenom lisnom drškom, sa utisnutim žlezdama, na licu gusto pokriveni u nekoj meri dugačkim dlakama. Pored „dlakavih“ formi, postoje i tzv. „glatke“ forme izdanaka, koje su ređe u prirodi.

foto: Profimedia

Pojedine populacije sa Vršačkih planina mirišu na limun, zbog prisustva citrala u sastavu etarskog ulja. Karakterističan miris limuna može da se oseti kako kod svežeg, tako i kod osušenog nadzemnog dela citralnog hemotipa. Cvast je klasoliko izdužena, ređe loptasta, skraćena. U našim agroekološkim uslovima panonski timijan cveta u periodu maj – jun.

Gde najbolje uspeva?

Područje Vojvodine u širem smislu Panonske nizije odgovara gajenju ove biljne vrste. Zahvaljujući svojim morfološkim biohemijskim osobinama dobro podnosi kako jake, tako i blage zime. To je biljka koja voli osunčanost. Najbolje uspeva u oblastima sa godišnjom sumom padavina 600 – 700 mm i srednjom godišnjom temperaturom od 8 do 11 stepeni. Dobro se prilagođava na srednje teškim i teškim tipovima zemljišta, neutralne do slabo kisele reakcije.

foto: Jaroslav Pap

Kao višegodišnja vrsta, panonski timijan se ne uvodi u klasični plodored. Na istom zemljištu ostaje i više od 10 godina. Novi zasad panonskog timijana može da se zasniva na zemljištu na kome je gajena neka od biljnih vrsta, nakon koje je potencijal zakorovljenosti minimalan. Najbolji predusevi su mu đubrene okopavine. Zbog svoje dobre kompetitivnosti, panonski timijan zagušuje korove, te se vrlo mali broj njih u kasnijim godinama javlja. Preporučena je obrada, priprema i ishrana zemljišta kao i za ostale višegodišnje lekovite vrste.

foto: Profimedia

Prinos 2,5 tone do 3,5 tone po hektaru

U punom rodu može da se očekuje prinos od 2,5 do 3,5 tone po hektaru herbe panonskog timijana. Naravno, to zavisi od većeg broja faktora, odnosno od tipa zemljišta, primenjene agrotehničke mere, godina starosti zasada, agroekoloških uslova godine i slično. Osušena herba panonskog timijana pakuje se u papirne vreće od višeslojne hartije ili jutane vreće. Ukoliko se radi o većim količinama, pakuje se u slamarice.

