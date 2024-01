STEVAN BATALIO ATLETIKU I BACIO SE NA BIZNIS: Majka mu podigla kredit za opremu, sada planira izvoz u Nemačku i Holandiju

Nišliji Stevanu Antanasijeviću atletska karijera nije bila suđena, ali zato preduzetnička jeste. Započeo je nakon povrede ahilove tetive koja ga je zaustavila u daljim sportskim uspesima, pošto se takmičio u disciplini skok sa motkom.

Ali baš ta sportska karijera, odnosno činjenica da se blizu stadiona na kojem je u Novom Sadu svakodnevno trenirao nalazi i jedan pab, uticala je na njegovo današnje zanimanje.

– Svraćao sam povremeno sa drugarima nakon treninga na pivo u jednu obližnju pivnicu. I tamo sam, isprobavajući razne vrste piva pomislio da bih mogao da jednog dana imam svoje. Volim pivo, intrigiralo me je sve to oko pravljenja piva, a uz put sam video i kako je kraft pivarstvo u Novom Sadu doživljavalo procvat. Bilo je sve više malih, lokalnih pivara. Tako sam poželeo da se i sam time bavim – kaže Stevan.

Pivo je, priča nam ovaj mladi Nišlija, najpre više od dve godine kuvao u kućnoj varijanti, isprobavajući zajedno sa porodicom i prijateljima ukuse.

– Praktično sam isprobavao i istraživao, pravio sam pivo za sebe i prijatelje. Tek kasnije sam se osmelio da razmišljam o preduzetništvu i otvaranju pivare u rodnom Nišu.

Početni kapital – kredit

Firmu je registrovao 2020. a pivara, zajedno sa malim lokalom koji posluje u okviru nje, zvanično je otvorena godinu kasnije. Živeo je, kako kaže, dve godine u automobilu, putujući iz Novog Sada u Niš i nazad, kako bi mogao da se bavi sportom, ali i da istovremeno razvija svoj preduzetnički eksperiment sa pivom.

foto: Komitet pivara Niš

– Nije bilo lako, radio sam sam u pivari u Nišu i pritom živeo u Novom Sadu. U startu sam bio u prednosti jer sam imao prostor za pivaru. Moji roditelji su se jedno vreme bavili proizvodnjom flastera i ja sam iskoristio taj prostor, krenuo da ga sređujem, a onda i da nabavljam potrebnu opremu za proizvodnju piva. U početku su to bili fermentori od plastike, a kasnije sam kupio one od inoksa koji rade pod pritiskom, pojednostavljeno – pravu i kvalitetnu opremu – navodi Stevan i dodaje da je u opremu uložio 40.000 evra, kao i da je početni kapital pribavio zahvaljujući kreditu koji je podigla njegova majka, jer on nije ispunjavao uslove da se zaduži.

RADIO I KAO KONOBAR Pored pivarstva Stevan radi još jedan posao. Učesnik je projekta EU za izgradnju prečišćivača otpadnih voda, a na pitanje kako stiže sve to, kratko odgovara: – Navikao sam, a i mlad sam. Kad ću ako neću sad. Pošto sam nekoliko godina jurio iz Novog Sada u Niš, radio i kao pivar i kao konobar, ovo sada je mi je mnogo lakše – odgovara sa osmehom.

Na novčanu pomoć grada namenjenu osnaživanju preduzetništva nije imao pravo, jer se pivarstvo nije subvencionisalo.

Pivo posvećeno Nikoli Koletu Rašiću

Danas se u njegovoj porodičnoj firmi “Komitet” proizvodi šest vrsta piva, a ono što ovog mladog preduzetnika izdvaja od drugih kraft pivara u Srbiji jesu i specifična imena koja daje svojim proizvodima. Stevan je, naime, došao na ideju da poveže pivo i istoriju svog grada, pa je proizvodima nadenuo imena slavnih Nišlija, ali i najvažnijih znamenitosti Niša. Tako jedno njegovo pivo nosi ime Todora Stankovića, čuvenog niškog političara, konzula u Skoplju, borca u svim ratovima između 1876. i 1918. godine. Pored njegovog imena, tu su i piva nazvana po Stevanu Sremcu, Nikoli Koletu Rašiću i drugim cenjenim stanovinicima Niša.

foto: Komitet pivara Niš

– Razmišljali smo praveći brend i došli na ideju da povežemo naše pivo i istoriju. Ljudima je zanimljivo kada vide etiketu na pivu sa imenima Kole, Todor, a ako ne znaju o kome se radi i po kome je pivo nazvano, to ih zainteresuje da potraže informacije, da guglaju o tom čoveku i saznaju nešto o njemu. Uzbudljivo je, zaista dobijamo lepe komentare i naša ideja je naišla na pozitivan odjek među sugrađanima. Niški komitet je bila tajna nacionalno-politička organizacija osnovana 1874. godine, koju su činili viđeniji ljudi iz društveno-političkog života Niša, okupljeni sa ciljem da se srpski narod ujedini u borbi za nezavisnost i oslobođenje od Turaka. Čitajući o svim tim velikim ljudima, ja sam shvatio koliko ni mi Nišlije ne znamo mnogo o njima, hteo sam da sačuvam to sećanje jer se divim njihovoj hrabrosti i borbi za očuvanje sopstvenog naroda. Odatle i ime moje pivare “Komitet” – ističe Stevan Antanasijević.

Pivo dobilo ime po Todoru Stankoviću

Generaciji njegovih roditelja i nešto starijima, najdraže pivo je “Hipi dolina” koje je ime dobilo po ulici u kojoj je nastao niški hipi pokret i koja je tih 70-ih godina prošlog veka bila glavno mesto okupljanja tadašnje omladine. Tu su se organizovale žurke, razmenjivale gramofonske ploče i knjige, rađala prijateljstva i ljubavi. I sa posebnom nostalgijom i sećanjima na svoju mladost i to vreme, pripadnici te generacija danas rado piju baš ovo Stevanovo pivo.

Planovi su mu, da osim prodaje u svom lokalu i partnerima u Beogradu, Novom Sadu i drugim gradovima po Srbiji, sa kojima je već uspostavio saradnju, pivo iz Niša izvozi i na inostrana tržišta.

– Trenutno proizvodimo oko 5.000 litara mesečno. U pregovorima sam sa nekim ljudima u Nemačkoj, a preko druga koji živi u Holandiji pokušavam da dogovorim i izvoz u tu zemlju. Važno je da počne izvoz, a posle verujem da ćemo lakše uspostaviti i dodatne kontakte i naći nove partnere – uveren je ovaj ambiciozni mladi preduzetnik.

