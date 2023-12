PRAVI IZ ČISTOG ZADOVOLJSTVA A MOGLA BI FINO DA ZARADI! Dragana iz Prokuplja obukla balon i dobila što drugi debelo naplaćuju FOTO

PROKUPLJE - Dragana Đorđević iz Prokuplja naravila je pravo malo carstvo vilenjaka, a sve u susret praznicima koji dolaze.

Iako su savršeni, svaki poseban na svoj način, njihovo pravljenje nije baš lako. Ipak, kada neko nešto voli, dolazi do cilja. Najlepše u svemu je što ih pravi od onoga što ima u kući, plastičnih balona, flaša, tegli...

- Od prošle godine razmišljam o ovom vilenjaku. Gledam poslednjih dana izloge prodavnica, sakupljam ideje i tako je krenulo. Uzela sam plastični balon i obukla ga. I tu odeću sam pre neki dan videla u sekend-hend prodavnici. Male farmerice i mali džemperić, prosto su me zvali da ih kupim - objašnjava Dragana od čega je napravljen savršeni vilenjak koji je visok 75 centimetara.

foto: B.R.

Kada je obukla balon, sve je bilo lakše. Nogice su napravljene od folije, a glava je zimska kapa napunjena vatom. Vilenjak ima niz detalja koji su dodati sa velikom ljubavlju koju Dragana ima prema ovim čarobnim novogodišnjim bićima kojima se najviše raduju deca.

- Ne prodajem, samo ih pravim iz zadovoljstva i delim deci koja su mi draga. Ovih dana napravila sam još dva manja, jednog od flše, drugog od tegle. Sve se može upotrebiti, samo ako umemo da maštamo - dodaje naša sagovornica.

foto: B.R.

Kaže da nema puno vremena da se ovome posveti, ali eto, ove godine rešila je da pravi vilenjake u svakom slobodnom trenutku.

-To me opušta, čini srećnom i raduje. Za mene je sve to magija koju nisam imala kada sam bila mala. Tada nisam imala od koga da prepišem ideje, a sada je internet pun mogućnosti - objašnjava ona.

foto: B.R.

Dragana pravi magiju i sa uskršnjim jajima. U njenim rukama oni postaju živ svet crtanih filmova i potpuno su drugačija od onih na koja smo navikli. Ipak, da vam ih pokažemo, sačekaćemo Uskrs!

foto: B.R.

A do tada, potrudite se da kao i Dragana pronađete svoj čaroban svet i magiju koja će vas uvesti u praznike koji dolaze.

Kurir.rs/B.R.