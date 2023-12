SVE UNOSNIJI BIZNIS ALI NOSI I RIZIK: Ovakav način izdavanja stanova više se isplati, a 2 lokacije u Beogradu su najtraženije

Sve unosniji biznis "stan na dan" smanjio je broj stanova za iznajmljivanje na duže u centru grada, jer su stanodavci shvatili da im se ovaj način izdavanja više isplati.

Neki evropski gradovi su se dosetili, pa smanjili porez na izdavanje onima koji izdaju stan na duže vreme. Lako je njima, imaju stanodavce koji prijavljuju da izdaju stanove, bilo na dan, bilo na duže.

Nije dovoljno samo kupiti, opremiti stan i postaviti oglas. Oni koji se bave izdavanjem stana na dan kažu da tu ima mnogo posla i troškova.

"Čuo je sada on da se tu može zaraditi duplo više nego na mesečnom izdavanju, ali posle određenog perioda shvate da to nije moguće. Shvate da popunjenost neće biti 100 odsto, kao što su oni možda čuli, nego je popunjenost mnogo manja jer opet kažem izdavanje stana na dan je vrlo ozbiljan posao", kaže Saša Jovanović iz Agencije za izdavanje i prodaju nekretnina.

Stanovi u centru - najtraženiji

Najatraktivnije lokacije za izdavanje stanova na dan su centralne gradske, Stari grad i Beograd na vodi gde popunjenost na mesečnom nivou može da bude i do 100 odsto.

Prosek je ipak 15 do 20 noćenja mesečno, a cena apartmana sa jednom spavaćom sobom oko 60 evra dnevno - 20 odsto uzimaju agencije, platforme za oglašavanje od 12 do 18. Za čišćenje apartmana izdvaja se do 3.000 dinara.

"Tu je problem oglašavanja, tu je problem posteljine, tu je problem troškova fiksnih koje imate. Neka naša iskustva su takva da oko 30 odsto može da se zaradi više kad se plate svi troškovi koji nisu mali“, kaže Jovanović.

Zakon jasno definiše obaveze vlasnika da registruju i kategorizuju svoje apartmane.

Zvanično - 3.000 stanova na dan

Zvanično se u Beogradu oko tri hiljade apartmana izdaje na dan, ali tačan broj nije lako utvrditi jer se neki izdaju nelegalno. Ukoliko je apartman u stambenoj zgradi potrebno je obavestiti upravnika i ostale stanare.

"Potrebno je kategorizovati smeštaj, elektronska prijava gostiju preko sistema za prijavljivanje, poštovati član u javnom redu i miru broj 16 i obavezno stavljati u apartmane kućni red, navodi Nenad Todorović iz Privredne komore Srbije.

Turisti ovu vrstu smeštaja biraju jer se i prijavljuju i odjavljuju uglavnom elektronski, čekanja nema. Vlasnike i ne viđaju jer se ključ sve češće ostavlja u specijalnom sefu kod ulaznih vrata. Baš zato je važno da sve bude po zakonu.

foto: Shutterstock

"Veoma je bitno da svako uzme pasoš od gosta ili da mu pošalje u elektronskoj formi sa pečatom kad je ušao u zemlju, jer određene zemlje imaju 30 dana boravak ili 60. Mnogi vlasnici stanova su imali problem u proteklom periodu, bukvalno za jedan dan istekne viza i desi se neki prekršaj - oni idu kod sudije i to se u mnogim slučajevima prebacuje u trgovinu ljudima“, kaže Todorović.

Izdavanje stana na dan je sve popularnije u svetu. U nekim gradovima vlasti čak imaju i problema jer turisti potiskuju stanovništvo. Tako su, na primer, u Firenci vlasnicima stanova odobrene poreske olakšice ukoliko svoje stanove umesto na dan počnu da iznajmljuju dugoročno.

(Kurir.rs/RTS)