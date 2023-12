OVO SU TOP TRI NAJJEFTINIJE LOKACIJE: Za 70.000 € možete da kupite stan od 50 kvadrata, a predviđa se pad cena i do 20 odsto!

Cene kvadrata u Srbiji u poslednjih par meseci stagniraju, a u nekim opštinama beleži se čak i blagi pad. Iz tog razloga, zainteresovani kupci su u nedoumici - da li kupiti sada ili sačekati sa ovom investicijom, dok su i mišljenja struke podeljena. Ukoliko, ipak, odlučite da kroz par dana uložite novac u nekretninu, ovo je iznos koji će vas izaći u dinar.

Beograd, kao glavni grad, i dalje važi za mesto gde su cene kvadrata najviše, a Novi Sad je odmah iza njega. Za njima su Niš, Kragujevac i Pančevo.

foto: Foto: Grad Beograd

Stan od 50 kvadrata u Pančevu za 70.000 evra

Pančevo je poslednjih nekoliko godina postalo vrlo privlačna lokacija za sve one koji iz bilo kog razloga žele da žive blizu Beograda. Imajući u vidu da se od glavnog grada do Pančeva stiže za manje od pola sata kolima, nije ni čudo što se već godinama unazad sve više gradi i naseljava.

Nije zanemarljiva činjenica da su cene kvadrata u ovom gradu znatno niže, u odnosu na beogradsku periferiju. Vodeći se izveštajem portala Nekretnine za prošli mesec, prosečna cena po kvadratu u Pančevu bila je 1.370 evra. Kupci koji imaju nameru da uskoro pazare nekretninu od 50 kvadrata, na gradskoj lokaciji u Pančevu, moraće da iskeširaju 68.500 evra.

foto: Promo/RTV Pančevo

Stan od 50 kvadrata u Nišu oko 75.000 evra

U Nišu su smešteni mnogi fakulteti, stoga je i on jedan od traženijih lokacija za kupovinu nekretnine. Situacija od prošle godine, gde su cene kirija podivljale, jednim delom je uticala na to da se mnogi roditelji odluče da svom detetu, budućem studentu, omoguće krov nad glavom, što je, svakako, mnogo povoljnije van Beograda.

Cene kvadrata u Nišu na najpopularnijim, centralnim lokacijama kreću se oko 1.500 evra. Najjeftinija opština je Pantelej, gde je, prema izveštaju iz novembra, kvadrat koštao 1.485 evra. Za sve one kojima je plan da kupe nekretninu na ovoj lokaciji, dobra vest je da je u prošlom mesecu zabeležen i blagi pad cena, i to za 0,74 odsto.

Prema toj računici, stan od 50 kvadrata u opštini Pantelej iznosio bi tačno 74.250 evra.

foto: Kurir/M.S.

Stan od 50 kvadrata u Mirijevu približno 100.000 evra

Mirijevo spada u jednu od najpopularnijih lokacija u Beogradu, gde su cene upola niže, u poređenju sa gradskim lokacijama. Pre nekoliko godina, kada je ovaj deo grada tek prepoznat od strane investitora, cene potpuno novih stanova bile su u velikoj meri niže. Međutim, velika potražnja i celokupna situacija na tržištu nekretnina, doveli su do toga da i ova lokacija poskupi.

Kvadratni metar na Mirijevu prosečno košta 1.875 evra, pa bi potencijalne kupce u ovom periodu stan od 50 kvadrata koštao 93.750 evra. Iako je suma ozbiljna, treba uzeti u obzir da po današnjim cenama kvadrata jedino na periferiji može da se nađe stan za prethodno pomenuti iznos.

foto: Youtube Printscreen

Potencijalno pojeftinjenje stanova i do 20 odsto

Kupaca nekretnina u Srbiji je sve manje, što pokazuju i zvanični izveštaji. Po broju ugovora o prometu nekrenina u našoj zemlji, pao je još jedan kvartal zaredom, što znači da ih je manje za 15,9 odsto u odnosu na 2022. godinu.

Taj podatak otvara pitanje da li bi to moglo da dovede do pada cena kvadrata u 2024. godini. Stručnjaci predviđaju takav scenario, čak su sigurni da će se tako nešto desiti, a prve naznake bismo mogli da vidimo već za tri do šest meseci, dok pad koji predviđaju ide i do 20 odsto.

foto: Profimedia

Iako je struka jasna u svom uverenju da nas neizbežno očekuje pad cena do 20 odsto, izveštaji i realno stanje pokazuju da do toga još uvek nije došlo, kao i da cene već neko vreme stagniraju.

kurir.rs/blic.rs