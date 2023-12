KAKO JE MILAN IZ VLASOTINACA SA EKIPOM ZAŠTITIO LJUTENICU? Uložili smo milion dinara, bez njihove pomoći mogli bismo da sanjamo

Rešenjem Zavoda za intelektualnu svojinu, nakon roštilj mesa, ajvara i sprže, leskovačka ljutenica upisana je u registar Zavoda, čime je dobila oznaku geografskog porekla.

Dok u zemljama Evropske unije brendiranje proizvoda nije novina, zaštita srpskih proizvoda počela je od nedavno i za sada se na listi međunarodno priznatih proizvoda nalazi i 85 iz Srbije.

Za Kurir televiziju, detaljnije o ovome pričao je Milan Petković iz Vlasotinca iz Udruženja Leskovački ajvar.

Petković je prvo obrazložio koliko je težak proces samog brendiranja, ali i da se zaštiti geografsko poreklo proizvoda.

- Proces zaštite uopšte nije lak, on iziskuje dosta vremena, ali i dosta novca. Članovi Udruženja Leskovački ajvar ne bi mogli sami sve to da finansiraju, s obzirom na to da je ova zaštita koštala oko milion dinara. To smo uspeli zahvaljujući gradu Leskovcu i privrednoj komori Srbije. Sama zaštita je trajala godinu dana. Kada se štiti proizvod vodi se računa o dosta stvari, npr. morate dokazati da se na tom području proizovd proizvodio određeni niz godina, oko pola veka, morate dokazati da je u narodu zastupeljen taj određeni recept - započeo je sagovornik, pa nastavio:

- Udruženje je radilo na zaštiti ajvara, a sada i ljutenice. Koristili smo sorte koje se dug niz godina proizvode na ovom području. Nakon toga se rade laborati, uzroci se šalju, a mi smo više od godinu dana radili na zaštiti leskovačke ljutenice. To je 85. brend u Srbiji, a četvrti u Leskovcu.

