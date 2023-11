MARKO ŽIVOT NA SELU NIKAD NE BI MENJAO ZA VELIKI GRAD Ima porodični biznis kod Topole: Situacija nije sjajna ali ne odustaje

Iako voćarima u srpskoj Toskani nije lako, u selima u okolini Topole ostalo je mnogo mladih ljudi koji nastavljaju da idu stopama svojih predaka, uzgajaju voće i prodaju ga. Marko Gavrilović iz Vinče je jedan od tih i kaže da iako situacija nije sjajna - nema odustajanja.

- Gajimo jabuku, šljivu, breskvu, grožđe. Ova godina je bila specifična jer nas je tri puta zakačio grad i velike su štete. Zbog toga prve klase skoro da i nije bilo, veoma malo breskve i nektarine koja je bila oko 80 dinara. Jabuku i grožđe je najviše oštetio grad i kod ovog voća biće smanjen prinos i sledeće godine, kaže Marko za RINU.

On ističe da uprkos svemu on neće biti taj koji će prestati da se bavi voćarstvom i trbuhom za kruhom otići u grad, da poput nekih njegovih vršnjaka radi u fabrici. Biti svoj na svome jeste privilegija, ipak dodaje bi se mladi motivisali da kao i on ostanu na selu i rade na sopstvenom imanju, potrebno je prema Markovom mišljenju obezbediti ono osnovno što ih godinama muči.

- Moja porodica i ja radimo proizvodnju i otkup voća. Mislim da bi dosta mladih ostalo na selu i radilo ovaj posao kada bi imali siguran plasman i zagarantovanu cenu to je osnov da ostanemo tu. Evo recimo na jabuci mi smo u minusu zbog grada, zato je potrebno da i podsticaj za protivgradnu mrežu bude dostupan svima da bi se naši zasadi obezbedili i sačuvali. Mi smo do sada koristili državne subvencije za kupovinu traktora i naravno to nam je mnogo značilo, kaže ovaj mladi voćar.

U selima u okolini Topole pod zasadima raznih sorti voća je na desetine hektara, prinosi su ogromni, stoga bi po rečima tamošnjih poljoprivrednika otvaranje fabrike za preradu bio pun pogodak.

- Trebalo bi i da se otvaraju fabrike za preradu voća da bi imali gotov proizvod i da cena bude korektna za to naše voće, kako bi pokrili troškove koliko toliko. U Topoli zasigurno nedostaje takva jedna fabrika za preradu to bi svima mnogo značilo“, poručuje voćar iz Vinče.

