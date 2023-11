KATARINA IMA 9 DECE, 17 UNUČADI, A BIZNIS RAZVILA IZ HOBIJA: Prvo se proslavila u inostranstvu pa kod nas, a evo šta radi (FOTO)

Katarina Kolar iz fruškogorskog sela Lug u Beočinu pravi je primer žene koja je stvorena za sve. Kao majka devetoro dece i baka sedamnaestoro, nadaleko je poznata i po svom heklanju koje iz dana u dan osvaja Srbiju.

Za Katarinu Kolar (66) ne možemo reći samo da je žena, majka, kraljica, jer ona je mnogo više od toga. Ona je i baka ali i osoba velikog talenta zbog kog je slobodno možemo nazvati i pravim umetnikom - jer ona pravi heklano cveće koje na prvi pogled izgleda kao da je prirodno. A slike koje se šire društvenim mrežama nam to i dokazuju.

Svoj talenat za heklanje je otkrila tek pre nekoliko godina kada je za jednu dizajnerku iz Izraela izradila heklane kaktuse. Posle toga počela je da hekla cveće.

"Radi bez šablona i ne želi da ih nabavi, a jedino što joj je osim vunice potrebno su njena upornost, trud i talenat", stoji u objavi na Tviter profilu "SanelaJB".

Da u svoje umeće nije samo ubrojala cvetove, govore i fotografije na njenoj Fejsbuk stranici "Heklano cveće" gde je svoj rad proširila i na igračke za najmlađe.

Prve radove prodala u Izraelu

U razgovoru za portal "Agro smart", prošle godine, Katarina je pričala o tome kako je počela da se bavi ovom vrstom umetnosti.

"Znala sam da štrikam, a heklanje me ranije nije interesovalo. Ćerka me je nagovorila da probam da heklam. Ona živi u Izraelu, tamo radi za jednu dizajnerku. Ubedila me je da probam da za tu dizajnerku heklam kaktuse, dopali su joj se i sve ih je uzela! To su moji prvi radovi.

U izradi kaktusa nisam mnogo uživala, zato ih više ne pravim. Još i tad sam maštala da isheklam nešto bolje. Posle godinu dana počela sam da heklam cveće! Da li ste videli ljiljan?“, započela je ona svoju priču.

Šablone nema i ne želi da ih nabavi, a jedino priznaje upornost, trud i talenat:

„Šta će mi šabloni? Ja to radim ovako: uzmem saksiju, stavim je na sto, gledam u cveće i heklam! U početku mi je trebalo dosta vremena, a sada uspevam da nedeljno završim jedan rad. Zavisi koje cveće radim.

Sve to me čini jako srećnom. Ispunjava me, bez obzira koliko mi vremena oduzima.“

Umeju li ljudi da cene ručni rad?

„Iskrena da budem, u Srbiji van mog sela još niko nije kupio. Svima je skupo. Ja mislim da i nije toliko skupo…Nema od ručnog rada mnogo zarade, dosta novca ode na materijal. Gledam da vunicu nabavim na popustu jer kupujem na kilogram, a trebaju mi i različite boje.“, rekla je ona tom prilikom za "Agro smart".

"Nikad nije kasno"

Mnogi su na internetu ostali oduševljeni njenim radom, hvaleći talenat, trud ali i upornost da učini da sve izgleda tako prirodno i savršeno.

"Ovo je umetnost", " Fascinantno, ko zna šta još zna a da nije ni probala", "Njen rad je fantazija svaka čast", "Nikad nije kasno! Voleo bi da se ja pre svega setim kada sledeći put kažem da mi je kasno da bilo šta počnem", bili su samo neki od komentara.

A našao se i jedan duhovit komentar, kojim je muškarac objasnio da je upravo shvatio da će mu Katarinini radovi doneti mir u kući.

"Ovo je genijalno! Ovo da kupim i da me Bog vidi! Ubi me žena, svo sam cveće u kući zanemario. Bez šale, svaka čast!", našalio se on.

(Kurir.rs/Blic)