DA SI TOLIKO RADILA OVDE, NE BI NI IŠLA U AMERIKU: Zoricu napali zbog posla, a njoj čini zadovoljstvo: "Nismo ni gladni ni žedni!"

Zorica se iz Hrvatske preselila u Ameriku, kako bi sebi obezbedila bolji život i našla plaćeniji posao. Kroz videe na TikToku često prikazuje kuda se kreće, putuje, kao i kako izgledaju njeni dani na poslu. Ovog puta je prikazala kako to izgleda jedan radni dan u sportskom klubu u Americi.

- Radim u kuhinji na hladnoj liniji. To znači da pripremam deserte, salate i neka hladna predjela. Pripremanje za večeru je dugotrajni proces, zato što imamo dosta bogat meni. U slučaju da smo ranije pripremili sve za nas, uvek pomognemo kolegama na drugim linijama - započinje Zorica.

Prema njenim rečima, na polovini smene može da napravi kafu i tako malo predahne. Zatim, dobijaju kartu na kojoj piše koje jelo je poručeno i tako proveri da li se na njoj nalazi nešto što je neophodno da ona spremi.

Potrebno je da cela kuhinja radi zajedno. Svaka linija sprema svoje jelo, a sve to mora da bude i lepo dekorisano.

U ponudi su razni specijaliteti, od pice, preko mesa, pa sve do morskih plodova. Nakon pripreme, sva hrana se servira na tacni, a zatim šef kuhinje to dovršava, ukoliko je potrebno, za šta se ispostavi uvek da su to neki deserti.

- Kad smo gotovi, onda postavimo kartu na jedan špic i to se sve iznosi dalje gostima. Na kraju smene uvek ostane nešto hrane, onda to malo pojedemo tamo, a nešto ponesemo i kući. Ali, imamo i još jedan obrok tokom dana na poslu. U suštini, sve što ostane od gostiju - ide nama. Nismo ni gladni, ni žedni - zaključuje Zorica.

Za sam kraj se piše lista obaveza za naredni dan i detaljno se čisti kuhinja i prostor za rad, što Zorici pričinjava posebno zadovoljstvo i zabavno iskustvo.

Ljudi u komentarima nisu mogli da ostanu imuni na ovu priču, pa su usledile razne opaske: ,,Robinja'', ,,Higijena nula, baš je sve prljavo'', ,,Kakvo je to posuđe? Iz Drugog svetskog rata?!'', ,,Da si toliko radila u Hrvatskoj, ne bi ni išla u Ameriku'', bile su samo neke od njih.

