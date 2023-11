IZUM NOVOSAĐANA JE PROGLAŠEN ZA INOVACIJU GODINE! Mustafa Kalić stisnuo petlju i počeo porodični biznis: SVE SAM PREPISAO NA SINA

Porodični biznisi u Srbiji su u ekspanziji, jer takva preduzeća imaju zavidne rezultate. Najveći problem sa kojim se njihovi osnivači susreću jeste i sam opstanak porodične firme, pogotovo u današnje vreme kada je tržište preplavljeno.

Ovog problema je svesna i porodica Kalić iz Novog Sada, pa je svoj posao prilagođavala tržištu i kupcima, a dokaz da su na dobrom putu jeste činjenica da uspešno posluju već 34 godine.

Samir Kalić je rekao da je u poslovanju bilo mnogo izazova, a pogotovo kada mu je otac prepisao firmu sa navršenih 18 godina:

- Krenuo sam sa lejzi beg foteljama, sa svojih 19 godina, imamo dosta inovacija koje su svetski priznate, zaštićene inovacije u Evropi i Americi. Periodi koji su nailazili bili su bolji ili lošiji. To smo uspeli da održimo znanjem, ne toliko sredstvima.

Mustafa Kalić kaže da ima puno poverenja u svog sina:

- Preneo sam sve na njega, on me još poboljšava, on je iz novijeg fazona, naš kompjuterski stručnjak. Tako da je ubačeno staro i novo. Ja nešto nađem, a Samir, inteligentniji od mene, to poboljša.

Za ovakav uspeh, Kalići nalažu da je najbitnije biti u toku sa vremenom i prilagoditi se kupcima:

- Nismo se uhvatili jednog proizvoda pa šta bude biće, već sagledavamo naše greške, šta može da se usavrši, tržište se menja, novi proizvodi moraju da se smišljaju i plasiraju kako bi mogli da konkurišemo - rekao je Samir.

Samir sve nade polaže u patent multifunkcionalnog ražnjića, za koji su dobili brojna priznanja:

- Tu smo dobili prvo mesto, kao najbolja inovacija 2019. godine. Zaštićeno je Evropa, Amerika, a čeka neka nova vremena ili investitora.

