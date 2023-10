PLATA I DO 400.000 DINARA A MOŽETE DA RADITE IZ KREVETA: Oglasi puni ponuda za rad od kuće, a ovih 5 poslova donose i DOBRU ZARADU

Mnogo zaposlenih u Srbiji više voli da svoj posao obavlja sa sofe u dnevnoj sobi, uz šolju kafe ili u pidžami, nego iz kancelarije, a za njih ima dobrih vesti – oglasi su puni ponuda za rad od kuće, i to u najrazličitijim oblastima.

Neki od ovih poslova podrazumevaju puno radno vreme sa fiksnom platom, a u nekim slučajevima, u pitanju su honorarni poslovi koji su plaćeni po satu. Tako IT stručnjak od kuće može da zaradi do 440.000 dinara, a filolog koji zna nemački pet evra po satu za posao čet operatora.

IT sektor, strani jezici, marketing – samo su neke od oblasti u kojima je moguće raditi od kuće.

Tu je i sve popularniji rad u call centrima, kao i administracija.

IT sektor

Što se tiče poslova koji mogu da se rade od kuće, najbrojniji su oni u IT sektoru. Traže se programeri, inženjeri, analitičari.

Jedna od ponuda koje deluju porsebno primamljivo jeste za posao tehničara za IT podršku.

Za ovu poziciju, jedna londonska firma traži kandidate koji su se školovali u ovoj oblasti, a takođe imaju iskustvo u radu sa programima koji se koriste u kompaniji. Nakon mesec dana probnog rada, zaposleni potpisuju ugovor, a imaju mogućnost da zarade od 2.000 do 4.000 američkih dolara, odnosno od oko 220.000 do 440.000 dinara mesečno.

Strani jezici

Posla od kuće ima i za one koji su završili Filološki fakultet.

Primera radi, u privatnim školama stranih jezika mogu da rade i diplomirani filolozi, kao i apsolventi.

Časovi mogu da se drže onlajn, a plate idu od 75.000 do 85.000 dinara.

Takođe, u ovoj oblasti može da se nađe i honorarni posao. Naime, u pitanju je posao čet operatora za različite firme koji komuniciraju sa klijentima u realnom vremenu – mušterija pošalje poruku, a operator odgovara odmah. Radnici u proseku zarađuju pet evra za sat vremena, što može da bude prilika za dodatnu zaradu nakon “standardnog” posla.

Oglasa ima za filologe koji znaju različite jezike – engleski, nemački, francuski, holandski.

Marketing

Sledeća oblast u kojoj ima dosta ponuda za rad od kuće je marketing. I u ovom slučaju, najbolje plate nude strane kompanije.

Za posao projekat menadžera u digitalnom marketingu, jedna američka firma nudi platu od 2.000 do 2.500 evra, odnosno od oko 235.000 do 293.000 dinara mesečno.

Ipak, za ovu poziciju potrebno je i dosta iskustva – minimalno tri godine u vođenju složenih projekata, barem godinu dana u vođenju projekata u digitalnom marketingu, a potrebno je i odlično poznavanje engleskog jezika.

foto: Shutterstock

Call centri

Za agenta korisničke podrške, odnosno radnika u call centru, plate idu od 70.000 do 100.000 dinara, a u opisu posla na ovakvim radnim mestima je pružanje pomoći korisnicima, odgovaranje na njihova pitanja pisanim i usmenim putem i slično. Inostrane firme nude veće plate, od 115.000 do 140.000 dinara.

Administracija

Ko želi da radi kao svojevrsni asistent generalnom direktoru i višem rukovodstvu u firmi – da se povezuje sa kontaktima u ime tima, organizuje njihove obaveze i vreme, pomaže u izradi prezentacija – to može da radi i od kuće.

Plate idu od 90.000 do 110.000 dinara, a potrebno je iskustvo u ovoj oblasti, kao i poznavanje rada na računaru.

Jedna inostrana firma koja nudi posao bavi se izdavanjem luksuznih kuća širom sveta bogatim turistima, traži radnike koji bi sklapali ugovore sa dobavaljačima i osobljem, pomogli u poboljšanju poslovanja i bavi se administrativnim poslovima, a za to nudi od 1.000 do 1.200 evra, dakle od 117.000 do 140.000 dinara.

(Kurir.rs/Nova)