BORIS SANJAO GOLFA 7, A ONDA MU SINULO ŠTA BI SA TIM PARAMA! I pre 5 godina doneo biznis odluku života! Sad ima i jedno i drugo

Mladi Boris Tanasić iz Busovače u BiH za pare koji je skupio pre oko pet godina hteo je kupi golfa 7, to mu je bila velika želja...

Ali, predomislio se! I načinio potez za koji se ispostavilo da je biznis odluka njegovog života. A šta je u stvari kupio?

Umesto automobila kupio je stado krava i zahvaljujući tome, godinama kasnije, i ozbiljan biznis koji mu je doneo i željenog golfa.

foto: Youtube screenshot/Srećko Stipović

Mladi farmer uložio je i u svoju farmu i imanje pa mu u čuvanju krava pomaže i "čuvarica" na solarno napajanje.

Kako je ispričao pred kamerom Srećka Stipovića, koji krstari Bosnom i prikuplja ovakve priče iz naroda, zaposlio je svojevremeno i Omera, svog pastira koji nije imao novaca da plati nekakvu kaznu pa je zbog toga morao i u zatvor...

foto: Youtube screenshot/Srećko Stipović

E, tu je u priču ušao mladi gazda Boris koji mu je taj dug izmirio, zaposlio i njega i njegovu suprugu na svojoj farmi gde sad prima pastirsku "direktorsku" platu od oko 4.000 bosanskih maraka mesečno (KM), što je oko 2.000 evra.

Mladi gazda Boris kaže da je njegovo stado iz slobodnog uzgoja a da su krave u štali samo kad se tele, ostalo vreme traže pašu, idu tamo-vamo, a na pitanje ko čuva krave, on kaže da se krave čuvaju same, te da se ne plaši ni medveda ni vuka i da ih zasad nije bilo.

1 / 4 Foto: Youtube Printscreen

Podsetio je i na svoje početke kako je skupljao i skupljao pare da sebi kupi golfa 7 kog je jako želeo - to je tad bilo oko 24.000 KM (oko 12.000 evra) a da je onda te pare, pre oko 5 godina, uložio u goveda kojih sad ima 160. Tako mu je fino krenulo da je posle tri godine imao i jare i pare - i krave i golfa.

Inače, nekad su držali ovce i žao mu je što ih više nema, ali dodaje da kravama ne treba pastir, a da ovca traži čobana, a ne stojana, što znači da mu trebaju dobri radnici, dobri čobani a njih jednostavno nema.

Boris smatra da je ovca isplativija od krava ali džabe sve kad niko neće u čobane i ne može da nađe dobrog radnika.

Boris ima samo 27 godina a već je gazda. Od njegovog stada živi on, roditelji, i dve sestre koje su još s njima u kući, a koje su mu, kaže, velika podrška. Još jednu ima, udata je u Sarajevu, radi državni posao, a sad će još jedna da ode od kuće, ide da uči za policajku.

Kaže da je posao težak, da sad pred jesen mora spremi 100 bala sena, a na pitanje kad će da se ženi, samo se nasmejao. Dodao je i da je more video smao na par dana i da je to - to. Drugo ništa, jer posla ima mnogo.

Kurir.rs/Youtube