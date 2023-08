DEDA VIKAO ŠTA ĆE TI TO! A KAD IZAĐE IZ KAMIONA MUK: Šoferima padne vilica kad lepa plavuša s Uba prođe parkingom (FOTO)

Andrijana Kuzmanović dolazi iz Uba, ima 28 godina, radila je kao zubni tehničar, a onda je sela u kamion.

"Ona vozi tako da se polovina muškaraca postidi" - prvo je što se čuje od Andrijaninog kolege.

Na početku vozačke karijere nije nailazila na razumevanje, podršku i pomoć.

- Više su gledali da mi otežaju i da me ubede da ovo nije nešto što žena treba da radi, da je ženi mesto kod kuće za sudoperom, šporetom, da gaji decu - počinje Andrijana svoju turbulentnu priču.

Kako je rekla, deda je najviše negodovao, stalno joj je govorio "šta će ti to? To je hleb sa sedam kora. Nije nešto će tebi doneti slavu i uspeh".

Očigledno da deda nije bio u pravu i da je jedna od boljih životnih odluka bila da proda svu opremu koja je bila potrebna za protetiku i da zubarsku ordinaciju zameni kabinom kamiona.

- Ja sam rekla da ću taj novac odneti u auto-školu i polagati za kamion, a deda je rekao "e, nećeš, sad ćeš ti meni da daš taj novac" i on mi je uzeo prve pare, jer jednostavno nije želeo da položim za kamion. Ljubav prema kamionima nije nešto što je došlo tek tako, to je porodična tradicija, moj deda je vozio kamion, moj otac je vozio, a ja sam treća generacija koja vozi kamion. A, evo sad je i brat položio, tako da nam je to porodična priča - govori Kuzmanovićeva dok vozi kamion.

Muškarci je smatraju konkurencijom

- Ja za sebe mogu slobodno da kažem da sam u ovom poslu bolja od mnogih muškaraca, pa čak više od polovine sigurno. Ovo će nekom zvučati arognatno ili prenarcisoidno, ali ako bilo ko pomisli da je za nešto sposoban, to treba i da radi, jer naporan rad pobeđuje talenat - kaže ona kao odgovor na pitanje kako ljudi reaguje na nju za volanom.

Ljudima su ispadale cigarete iz usta kada se prelepa Andrijana pojavi negde ili kada dođe na istovar, pa je u neverici pitaju "izvini gde je vozač".

- Pitaju me "kakva je tebe muka naterala da radiš ovo", ali prosto ja ovo volim, jer da nema ljubavi ne bih dugo ni opstala u ovome. Ovaj posao je jako stresan, nosi sa sobom dosta predrasuda, ali ja ne obraćam pažnju na to - navodi ona.

Najlepši kamion zadužila je na šarm

- Trenutno vozim kamion marke "iveko", moj je najlepši kamion, njega sam zadužila na šarm. Vozim opasne materije konkretno se bavim prevozim CNG - a ili prirodnog komprivnog gasa. Ovo je dosta rizično, zato što je ovaj gas pod pritiskom. Bukvalno sam bomba na točkovima - kaže Andrijana Kuzmanović.

Počela je da vozi sa 23 i ovo je već peta godina kako je za volanom. Karijeru je počela u kiperaju, vozila je kamen, pa je posle toga je vozila kamione za prevoz drva, gde je radila i utvor i istovar.

- Kada kažem da ja tovarim ta drva - to je izazivalo nevericu i podsmeh, ali evo opstala sam do danas - ponosno govori lepa Andrijana.

Sebi kupila konja

Zbog ovog posla, njen privatan život najviše i trpi, ovo je peta godina kako ne može da se kvalitetno vidi sa drugarima, nema vremena za bioskop, za kafu, za porodični ručak.

- Ali, mogu da kažem da sam utehu našla u konjima. Meni su konji bukvalno sinonim za ljubav. Kao mala nisam mogla da imam konja, pa sam sebi obećala davno da moram da imam, a od kada sam u kamionu počela da zarađujem, a u kamionu se poprilično pristojno zarađuje, ja sam sebi prvog konja kupila 2020. godine. Imam svoju ždrebicu koja se zove Vini bas - ističe Kuzmanovićeva i dodaje:

- Želja mi je da se u jednom momentu sklonim i od kamiona i da svoje slobodno vreme posvetim konjima. Sanjala sam o svom salašu gde imam 15 - 20 konja. Govore mi da je to sigurna propast, ali prosto volela bih da se bavim time, jer energiju koji oni šalju, mislim da ni na jednom mestu nisam našla, niti ću - ubeđeno završava ona.

