JEDAN BIZNIS MU PROPAO, SVE PRODAO I U 50. KRENUO OD NULE: Aleksander povukao riskantan potez koji je bio pun pogodak!

Aleksander Gracijan Bukovec (57) do sada je restaurirao više od 50 oldtajmera, a prvi klijent mu je bio jedan advokat iz Kelna za koga je obnovio nekoliko prastarih traktora kojima je vratio stari sjaj.

Retki su danas oni majstori koji znaju od olupine da naprave automobil kome se svi dive, a jedan takav radi u blizini Varaždina. U svojoj radionici, Aleksander stvara prava remek-dela. Svaka olupina, koja izgleda kao za otpad, postaje izazov za njega i njegovu stručnu ekipu. Oni vraćaju život zaboravljenim klasicima.

Priča počinje pre petnaestak godina kada je Aleksander, zvan Gigi, za sebe restaurirao "korvetu" iz 1977. i "pontijak" iz 1979. godine.

- Sve je počelo iz hobija kada sam uradio svoj prvi auto koji sam sanjao 20 godina. Bila je to "korveta" iz 1977. Tada sam iz Amerike preko jednog čoveka uspeo da nabavim i "pontijak". Počeo sam da ih sređujem i kada sam napravio jedan deo, onda me to nije zadovoljilo, jer je i sa druge strane bio u lošem stanju - priča ovaj majstor.

foto: YouTube/Robert Anić/PIXSELL

Aleksander i supruga bavili su se prodajom tekstila više od 25 godina. Međutim, kada je nastupila kriza 2008, kako sam kaže, neslavno su propali. Nisu znali kako dalje. Razmišljali su da se odsele u inostranstvo i tamo se zaposle. Ali, onda su se odlučili na riskantan potez koji se pokazao kao pun pogodak. Restauracija je postala profesija.

- Prodali smo našu novoizgrađenu kuću i kupili ovu zemlju i prostor gde se danas nalazi radionica. Sa gotovo 50 godina počeli smo od nule. Moj san je bio još jedan strašan auto, "kadilak" iz 1953, koji sam napravio skoro do kraja, međutim i on je morao da bude žrtvovan. Njega sam prodao da bi napravio krov na prvoj hali i tako je sve počelo - priča Aleksander.

Stvari su se nadovezivale jedna na drugu da bi danas došao do toga da radi kompletnu restauraciju vozila po principu "ključ u ruke". Automobili se rastavljaju do poslednjeg šrafa, a specijalizovani timovi uređuju motore, i lakiraju šasije, čiji vlasnici ne žale desetine hiljada evra da bi njihovi stari lepotani iz radionice izašli potpuno novi.

foto: YouTube/Robert Anić/PIXSELL

- Ovo je auto koji je došao u delovima, iz tri dela. Došao je u kombiju i mi smo uspeli da ga sastavimo. Čovek koji ga je rastavio i počeo da radi na njemu je umro. Vlasnik onda nije znao šta bi sa njim, pa je čuo za mene i dovezao mi auto - objašnjava Aleksander.

On ima vrlo zanimljive projekte na kojima trenutno radi. Jedan od njih je vrlo redak kamiončić Tempo Matador, kakvog su pedesetih i šezdesetih godina mlekari i pekari, koristili su ga za dostavu. Ima tri olupine kabine u vrlo lošem stanju od kojih mora da složi vozilo koje će izgledati kao da je vremeplovom stiglo u budućnost.

ZVEZDA MERCEDES 190 SL Trenutno je zvezda radionice crveni kultni Mercedes 190 SL (W121), pravi lepotan, ikona i san svakog ljubitelja oldtajmera. Njegov vlasnik je jedan imućni industrijalac iz Nemačke. Kada je kupio pogonske hale u Rumuniji pronašao ga je u jednoj od hala. Bio je zapušten, sa njega su bili pokradeni delovi - jednostavno, bio je u katastrofalnom stanju. Vlasnik je odlučio da ga potpuno renovira ne pitajući za cenu. I tako je došao pre dve godine u ovu radionicu.

foto: YouTube/Robert Anić/PIXSELL

Rad na klasicima vrlo je izazovan i dugotrajan, ali kada od olupine nastane automobil koji vraća u zlatno doba filmskih zvezda, onda se sav trud isplati. Aleksander i njegov tim zaista uživaju u svom poslu i srećni su da mogu da rade nešto što toliko vole.

- Većina muške populacije sanja imati nekog dobrog starog klasika. Ja sam igrom slučaja bio taj srećnik da me ljubav prema svom autu, kojeg sam godinama sanjao, dovela do toga da danas radim posao koji volim i da imam prilike da vidim automobile koje većina ljudi nikad u životu ne vidi - kaže ovaj majstor i dodaje kako je zadovoljan jer može pristojno da živi od svog rada.

- Kod nas dolaze stranci da restauriraju svoja vozila jer je pet puta jeftinije. Da radim ovaj posao tamo bio bih milioner - zaključio je Bukovac.

kurir.rs/Večernji.hr