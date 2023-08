NIKOLA OSMISLIO NEOBIČAN BIZNIS: Preko mreža objavio da iznajmljuje svoje lepotane za slavlja, sada ima dodatni posao i prihod

Mladenci posle venčanja, na izlasku iz crkve, otvaraju pletenu korpu u obliku srca u kojoj su beli golubovi, a onda uzimaju goluba i golubicu, fotografišu se sa njima, pa njih i ostale ptice iz korpe puste da odlete nazad svojoj kući.

Ovaj "aranžman" - koji venčanju daje notu romantike i šalje snažne poruke ljubavi i odanosti, a istovremeno je prelepa uspomena za ceo život - osmislio je mladi odgajivač golubova pismonoša Nikola Lukić (23) iz Salaša Noćajskog.

"Isprobao" ga je nedavno na sopstvenom venčanju, a kada je video koliko su svatovi bili iznenađeni i ushićeni kada su graciozni golubovi poleteli u nebo, pomislio je da bi i drugi mladi parovi poželeli da dožive ove nezaboravne trenutke na svom svadbenom veselju.

Preko društvenih mreža je objavio da iznajmljuje svoje "lepotane" za venčanja i sva ostala slavlja, a originalna ideja je izazvala veliko interesovanje. Ne samo što može da podigne atmosferu i uveliča slavlje, naročito ako je iznenađenje za goste, već i što košta najmanje od svih troškova - svega svega 10 evra po golubu uz naknadu za troškove goriva.

- Bilo je dosta poziva i rezervacija iz Beograda, Šapca, Bjeljine i drugih gradova i mesta. Oduševljeni su idejom i imali su samo jednu molbu: da bude iznenađenje. Pošto je u toku post i nema venčanja, mladenci su samo rezervisali termine za kasnije, a za to vreme golubovi će poleteti na proslavama rođendana - kaže Nikola i dodaje da se bele ptice zbog asocijacije na duhovnu čistotu, nevinost i privrženost najbolje "uklapaju" u svečani čin venčanja.

OČEVA PODRŠKA Ovog mladog čoveka je, kako kaže, kao u svemu drugom - i ovom biznisu podržao otac Dragan, najpoznatiji odgajivač paunova u Srbiji. - Nisu to obične rajske ptice, već poznati 'manekeni' koji su pozirali na snimanju modnih editorijala za poznate svetske brendove, a bezbroj puta su 'gostovali' na televiziji. Pošto je poznato da donose sreću mladenci uz golubove pismonoše i oni se mogu iznajmiti kao atrakcija - poručio je Dragan.

Nikola je golubove zavoleo kao dete i donedavno je imao stotinu srpskih visokoletača. Ali, u poslednje vreme se potpuno posvetio odgajanju pismonoša, ne sluteći da osim ljubavi koju mu uzvraćaju mogu i da dopune kućni budžet.

Iako je zaposlen i uporedo studira i radi na imanju u selu, za tridesetak golubova uvek ima vremena. Stara se o ishrani, higijeni kaveza, leže mladunce, a najviše uživa za vreme treninga.

- Osim što plene lepotom, snežno belom bojom i mekim perjem, kod pismonoša je najlepše što se vrate u golubarnik sa destinacije na koju ih odnesem. Za to se treniraju odmalena, čim im krila ojačaju da mogu leteti i postepeno uz starije golubove osvajaju kilometre do kuće od nepoznate destinacije na koju ih odnesem. Dosad su se svi do jednog vratili sa udaljenosti od 100 kilometara - priča Nikola.

