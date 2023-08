50 EVRA KOŠTA KILO SRPSKE KUPINE U ŠVEDSKOJ! Dragutin nezadovoljan NISKOM otkupnom cenom 100 dinara po kilogramu: Ne isplati se

ČAČAK - Dragutin Talović iz okoline Čačka pre deset godina odlučio se da na svom imanju na 30 ari posadi kupine. Mnogo vremena, novca, truda i rada uložio je da njegov kupinjak zaista bude za ponos. Prinos i kvalitet plodova je odličan i skoro svake godine rodi oko šest tona ovog voća. Ipak, kako kaže, iako je srpska kupina izuzetno tražena u svetu, otkupna cena je ove godine izuzetno niska i na granici isplativosti.

- Ono što će biti smrt za srpsku kupinu jeste ta cena koja mnogo varira. Pre dve godine bila 280, prošle 180 a sada 100 dinara po kilogramu. Mi znamo da je izvozna cena 7,5 evra pa se pitamo da li je mnogo da voćaru od kog zapravo sve zavisi, ne može od toga da se plati ni četvrtina, bar 200 dinara i mi smo zadovoljni. Ovako na ovu cenu nama se ne isplati da gajimo kupinu, ako se ovako nastavi bićemo prinuđeni da se uopšte više ne bavimo kupinama sledeće godine, kaže za Dragutin.

foto: RINA

On dodaje da u situaciji poput ove, nemaju računa da plate radnike stoga sve beru sami, a zbog toga im je deo roda potpuno propao.

- Ustajemo sa prvim petlovima i krećemo da beremo od pola pet pa sve do uveče. Kasnije to razvozimo, radi se bukvalno od jutra do mraka kako bi uspeli što više da naberemo. Otkupljivač nam je jedna lokalna hladnjača, on čovek plaća sve što uzme, ne kasni sa isplatama, ali i on prati predviđenu otkupnu cenu koja je ove godine zaista niska, ističe Talović.

foto: RINA

Kupine na svom imanju Dragutin i Svetlana beru već dvadesetak dana, a berba će potrajati još nekih pola meseca. Ulaganja u kupinjak nisu mala, pa je veliko pitanje da li će se Dragutinu ove sezone i ono što je uložio uopšte vratiti ili će na kraju sezone ipak biti u minisu. Nada se nekoj promeni bar sledeće godine.

- Svi traže srpsku kupinu, ova čačanska je zaista odličnog kvaliteta i ukusa. Koristi se kao konzumna, ali i za preradu. Gledao sam na internetu u velikim količinama ide za Francusku, u Švedskoj je 10 evra 200 grama naših kupina. Valjda će neko obratiti pažnju i na nas voćare, da i mi imamo bar neku zaradu, ističe Dragutin.

Kurir.rs/RINA