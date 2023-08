PROSEČNU PLATU ZARADE ZA SVEGA PAR KLIKOVA: O ovom poslu se godinama unazad priča a naizgled JEDNOSTAVAN način do novca ima i MANU

Gotovo pet milijardi ljudi koristi društvene mreže, pokazuju istraživanja. Za nešto više od decenije, prešle su put od razbibrige do prilike za dobru zaradu. Ona zavisi uglavnom od broja pratilaca, prosečnog broja objava i pregleda i kvaliteta sadržaja. Čak i ako niste među najpopularnijima, samo za nekoliko objava ili postova možete da zaradite prosečnu platu.

Ljudska pažnja u eri društvenih mreža doživljava se kao roba. Velika popularnost, brza i laka zarada putem društvenih platformi, san je mnogih mladih.

- Influenseri se bave nekom temom, da li su to putovanja, kuvanje, muzika, moda i tako dalje. Razni brendovi žele da sarađuju sa njima i sklapaju ugovor za saradnju. Bukvalno, kao što na televiziji plaćaju reklame, tako plaćaju njima da promovišu njihov brend - objašnjava edukator za biznise Vera Stevanović Ludus za RTS.

Influenser Marko Marijoković ističe da je problem što ima previše influensera koji propagiraju, kako kaže, "sve i svašta" na svojim kanalima.

foto: Shutterstock/SFIO CRACHO

- Polako se kristališe put i već imamo neke ljude koji su u toj branši, da tako kažem, najjači. Mislim da i dalje kod nas u zemlji ljudi nisu svesni potencijala društvenih mreža - kaže Marijoković.

Sve češće se na društvenim mrežama uz objave može videti oznaka "sponzorisano". U nekim zemljama to je i zakonska obaveza. Marketinške agencije prepoznale su popularnost influensera i često ih angažuju u reklamnim kampanjama.

- Svako ko bi želeo da vas angažuje gleda kako vam je uređena stranica, dok to nije bio slučaj pre pet ili šest godina. I menjaju se trendovi. Nekada su ljudi voleli da gledaju kraće klipove, pa duže klipove, sada su opet u modi kraći klipovi, do jednog minuta - kažu za RTS Nikola Trišić i Nikola Milenković, na društvenim mrežama poznati kao "Kruševac geto".

foto: Shutterstock

I naizgled jednostavan način za zaradu ima mane

Društvene mreže su dobro mesto i za promovisanje proizvoda zbog direktnog kontakta sa kupcima, pa ih mali i srednji privrednici često koriste kako bi povećali obim posla.

- To su ljudi koji su ponudili svoje usluge i proizvode direktno ljudima koji su tu. Da li je to neko ko ima proizvode, pravi domaći džem, ručno pravi keramičke šolje ili džempere, pa su to ponudili ljudima direktno na mreži. Ne moraju više da traže način da uđu u velike lance i markete - objašnjava edukator za biznise Vera Stevanović Ludus.

Naizgled jednostavan, a dobar način za zaradu ima mane. U trenutku možete izgubiti reputaciju koju ste godinama gradili ako vam neko hakuje nalog ili vas sama platforma okarakteriše kao nepoželjnog korisnika. Zabluda je da profil može na brzinu da se razvije i donese veliku zaradu.

- Zarada na društvenim mrežama nije laka. Ja tu predrasudu razbijam jer ljudi misle da je zarađivanje na društvenim mrežama, preko noći da se dešava i da ljudi mogu naglo da počnu da zarađuju. Mi smo generalno kao ljudi skloni manipulacijama, verujemo da su neke stvari moguće preko noći - da lakše smršamo i da brže smršamo i da, najvažnije, brže zaradimo nešto - ističe Marijoković za RTS.

Fokusirajte se više na sadržaj, a manje na zaradu, dobro istražite oblast koju predstavljate na mrežama i budite strpljivi i uporni, neki su od saveta influensera.

Kurir.rs/RTS