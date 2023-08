ZGODNA CRNOGORKA PONOVO ŠOKIRA! Maja radi kao stjuardesa na jahtama a sad otkrila da je za bakšiš kupila auto (VIDEO)

Crnogorka Maja Bučanin izazvala je veliko interesovanje prošlog meseca kada je opisala kako izgleda njeno zanimanje - stjuardesa na luksuznim jahtama.

Posao je zahtevan, pomalo i nepredvidiv, i svakako uzbudljiv, a prema Majinim rečima donosi i lepu zaradu.

Kako bi pojasnila šta ona to u stvari radi, Maja je na Tik Toku ispričala svoja iskustva. Jedno od pitanja koja joj najčešće postavljaju uvek je: koliko zarađuješ? Ona je, naravno, sve potanko objasnila ali u jednom trenutku sažela je to u ovu rečenicu: Što veća jahta, to veća plata!

Ona je prošlog meseca govorila i o bakšišu a u jednom od novijih klipova otkrila je da je od jednom prilikom dobijenog bakšiša sebi kupila auto!

Reč je o "časti" od posadi omiljenog gosta koji kad čašćava, ne žali.

foto: Tik Tok Printscreen

Maja je potom ispričala sledeće:

- Naša jahta za iznajmljivanje je 250-300 hiljada evra sedmično i oni potroše ogromne pare, 400-500 hiljada evra, i ostave bakšiš. Nije zapisano da moraju, ali uglavnom ostave 10 posto - priča Maja koja je potom otkrila da je reč o Evropljaninu od 71 godinu, koji je došao s porodicom i "sve vreme samo pecao - ništa ga drugo nije zanimalo.

Maji su rekli i da je na nekakvoj strogoj dijeti ali da je ona rimetila sledeće: Čovek je došao s tonom alkohola i dve ogromne kutije tompusa, znala sam da taj ni na kakvoj dijeti neće biti. Strašno jedan veseo čovek, ali vidiš da je dosta zahtevan.

- Dođe njemu izabranica, prijateljica, kako god da je nazovem, čovek ima 71 godinu, žena oko 60, baš jedna fina i prijatna gospođa. Stvarno sam želela da se ona oseća dobro, jer sam videla da to njemu baš znači. Kad god uradim nešto za nju, on kaže ‘bravo Majo to je to’. Uglavnom dva dana pre napuštanja broda, završi on računicu sa kapetanom i ostavi nam bakšiš od 56.000 evra, što je bilo nego više od 10 posto.

Nikada nam niko nije ostavio toliko, inače mi uvek delimo na ravne časti, nas ima 9, tako da je svako dobio po 6.200 evra. Još nam je njegova sestra ostavila svima po 200 evra, tako da je nama taj čarter bio 6.400 evra.

Kada smo ga pakovali, toliko je divne reči uputio nama stjuardesama, da se ne hvalim sada mnogo sama, dao mi je svoju vizit kartu i rekao ako mi bude trebala neka pomoć u biznis svetu, da mogu na njega da računam. Od bakiša sam kupila automobil, tako da živeo on meni sto godina - ispričala je Maja na Tiktoku.

Kurir.rs/Tik Tok